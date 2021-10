Terza dose vaccino Covid: via alle somministrazioni per il personale sanitario

E' partita da poco più di 24 ore la campagna vaccinale della terza dose al personale sanitario. L'Ausl di Bologna ha invitato medici, infermieri e tutte le altre categorie ricomprese nella definizione a sottoporsi alla dose booster e prenotare il proprio appuntamento. Per farlo, è stato messo a disposizione l'hub vaccinale all'ospedale Maggiore, come spiega Roberta Toschi, dirigente Ausl e responsabile dell'hub al nosocomio di Largo Nigrisoli.

"In via preferenziale forniremo la terza dose agli over60 -spiega Toschi- ma l'invito a vaccinarsi è esteso a tutta la popolazione degli operatori sanitari, senza limiti di territorialità". Uniche due condizioni quindi sono l'appartenenza alla categoria e il superamento del periodo di sei mesi dall'ultima dose di vaccino.

Positiva la prima risposta del richiamo per gli addetti ai lavori. "Abbiamo prenotazioni esaurite per i prossimi giorni -analizza Toschi- per ogni giorno abbiamo messo a disposizione circa 50 dosi".

Campagna terza dose: come sta andando

Positivo il responso per le prenotazioni della terza dose nel pubblico over80, con le agende piene al 70 per cento. Per gli over60 c'è ancora da pazientare, ma "sicuramente inizieremo dai soggetti più fragili e a rischio in questa categoria anagrafica" commenta ancora Toschi. Sulle modalità ancora nn ci sono certezze: si era parlato di prenotazioni pressi i Cup oppure di somministrazione direttamente presso i medici di medicina generale, ma ancora non sono state prese decisioni univoche. "Spero che si possa fare la co-vaccinazione terza dose Covid e antinfluenzale" auspica la dirigente Ausl "ma ancora deve essere stilato il protocollo".