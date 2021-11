Terza dose vaccino covid agli over 60, oggi al via le prenotazioni

Al via oggi a Bologna, come nel resto dell'Emilia Romagna, le prenotazione delle terze dosi del vaccino anti covid per la popolazione over 60. Durante la mattinata di martedì quindi verranno aperte progressivamente le agende relative alle sedi vaccinali in città e nei distretti dell’Azienda USL di Bologna che saranno rese prenotabili a tutta la popolazione over60 che abbia concluso da almeno 6 mesi il ciclo primario di vaccinazione anticovid.

Vccino covid terza dose, come prenotare

La prenotazione della dose booster può avvenire attraverso tutti i canali CUP (gli sportelli CUP, il numero verde 800 884888 lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30; CUPWEB www.cupweb.it, Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute), escluse le farmacie. I primi appuntamenti saranno disponibili a partire da giovedì 4 novembre.

Terza dose dove: dai medici generici agli hub, 4 i percorsi

Alle aziende sanitarie la Regione ha richiesto di garantire parallelamente almeno quattro percorsi per la somministrazione: gli hub vaccinali, i medici di medicina generale, le farmacie che hanno aderito all’accordo sottoscritto a settembre con le associazioni di categoria (il cui elenco è disponibile all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti) e infine i servizi di sorveglianza aziendali, esclusivamente per gli operatori del Servizio sanitario regionale

La Regione ha predisposto una sezione apposita, sul sito dedicato alle vaccinazioni Covid, che permette all’utente di accedere alle informazioni della sua azienda sanitaria di riferimento: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/come-prenotare/terza-dose.

Terze dosi vaccino covid a chi e i numeri

Al termine della scorsa settimana erano 119.080 le terze dosi di vaccino somministrate in Emilia-Romagna: se si guardano le fasce d’età, il maggior numero riguarda gli over 80 (86.051), poi i 60-69enni (8.848) e a seguire i 70-79enni (7.920). A riceverla anche 7.358 persone tra i 50 e i 59 anni, 4.658 tra i 40-49enni, 2.618 nella fascia 30-39 e infine 1.627 under 30.

Oltre alla popolazione over 60 il personale sanitario (sempre con priorità agli over 60 e ai professionisti più a rischio per esposizione o patologie) così come gli over 80 e i soggetti fragili della categoria 1 (dai pazienti oncologici ai malati di sclerosi multipla fino a chi soffre di scompensi cardiaci avanzati) sono le altre categorie cui è stato dato accesso alla terza dose. A riceverla per prime sono state le persone trapiantate e immunocompromesse, in calendario già dal 20 settembre, e a seguire gli ultraottantenni e gli ospiti ed operatori delle strutture per anziani, che hanno iniziato nella prima metà di ottobre le inoculazioni.