Terza dose vaccino: al via oltre 50mila SMS per la chiamata degli over70

Al via da domani, venerdì 26 novembre, l’invio di 52.500 sms alla maggior parte degli over 70 non ancora in possesso di una prenotazione. Lo rende noto Ausl Bologna che chiama i cittadini proponendogli data, orario e sede di appuntamento per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid che verrà offerta presso la sede vaccinale più prossima alla residenza.

Vaccini covid, anticipo terza dose a cinque mesi: come funziona la prenotazione

"Resta infatti una priorità per l’Azienda raggiungere una maggiore copertura vaccinale tra i soggetti più fragili. Si precisa che l’sms non verrà inviato agli anziani il cui medico di Medicina generale aderisce alla campagna vaccinale o a tutti coloro a cui è stato somministrato il ciclo primario anticovid al domicilio" si spiega nella nota.

A prescindere da coloro che riceveranno la chiamata dell’Azienda USL di Bologna restano validi tutti i canali di prenotazione CUP ad eccezione per adesso delle farmacie, purché si siano già maturati 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Terza dose over 18

In una circolare del ministero della Salute si parla di "Estensione della platea vaccinale destinataria della dose booster (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2”: raccomandata, a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso”. Lo riferisce la Conferenza delle Regioni.