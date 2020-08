Covid: a Loiano via alle prenotazioni per i test sierologici

Il Comune di Loiano informa i cittadini di età compresa fra 18 e 40 anni, che sono aperte le prenotazioni sul sito dell' Ausl Bologna per effettuare i test sierologici COVID19 , che si terranno a Loiano sabato 12 e domenica 13 settembre.

Lo screening sierologico è stato organizzato dalle amministrazioni degli 11 comuni coinvolti (Anzola dell’Emilia, Bologna, Budrio, Castenaso, Galliera, Grizzana Morandi, Loiano, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Sasso Marconi) in accordo con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria Metropolitana e con l’Assessorato regionale alla Sanità - così come spiega una nota . Si tratta di un test sierologico rapido con pungidito, su base volontaria, che sarà eseguito tramite il mezzo mobile del Dipartimento di Sanità Pubblica presente nelle date indicate in P.zza Dante (sotto il Municipio). In caso di positività verrà immediatamente fatto un tampone per capire se il virus è ancora presente nella persona.

Per accedere alla prenotazione clicca qui: https://www.timify.com/it-it/profile/dsp-auslbologna/?v=4