Duemila in Fiera per il test di Medicina. Il rettore: "Numero chiuso indispensabile" | VIDEO

Al via anche a Bologna, come in tutta Italia, i test di ingresso per accedere alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'ingresso nei padiglioni della fiera già dalle 9 e 30 ma l'inizio della prova è previsto alle 13. Cento minuti per 60 domande, poi dal prossimo anno la nuova modalità con diversi tentativi durante l'anno scolastico.

In totale quest'anno sono oltre 65mila gli aspiranti medici attesi per meno di 16mila posti.

Di questi, 5186 hanno indicato l'Alma Mater come prima scelta per Medicina e Odontoiatria (l'anno scorso erano 5333); in 1762 hanno indicato Unibo per Medicina in inglese - IMAT (l'anno scorso erano 1576 ); in 824 Medicina Veterinaria (l'anno scorso erano 996). Per quanto riguarda le Professioni sanitarie hanno scelto di concorrere per un posto all’Università di Bologna in 2290 (l'anno scorso erano 2622).

Numero chiuso, il rettore di Bologna: "Indispensabile"

"Il numero chiuso a Medicina è indispensabile per garantire un livello di formazione elevato. In questo momento non ci sono le condizioni per eliminarlo". La pensa così Giovanni Molari, rettore dell'Alma Mater di Bologna, che stamattina ha salutato i 2mila studenti impegnati in Fiera proprio per il test di accesso.

Davanti all'ingresso, presente anche un gruppo della Federazione giovanile comunista con striscione e megafono proprio per protestare contro il numero chiuso. "È un problema relativo ai laboratori, agli spazi e alla disponibilità che abbiamo all'interno dei nostri ospedali per le attività che svolgono gli studenti in presenza e per gli specializzandi. È quello il limite".