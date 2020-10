Covid, test rapidi scuola e lavoro in farmacia: "Saranno anche a disposizione dei medici di medicina generale"

"Scovare" il covid nelle scuole e nei luoghi di lavoro. E' questo lo scopo dei test rapidi al via dal 26 ottobre, come annunciato dal l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini: "Saranno anche a disposizione dei medici di medicina generale". In Emilia-Romagna sono a disposizione i due milioni di tamponi della gara effettuata insieme alla Regione Veneto, "capaci di rilevare in pochi minuti la presenza del virus, li useremo per fare prevenzione nelle scuole", ma anche nei luoghi di lavoro, ha anticipato stamane Donini al Tgr Rai dell'Emilia-Romagna.

Il 19 ottobre, in collaborazione con le farmacie convenzionate, parte invece la campagna di sceening sierologico rivolta alle scuole, "non solo ai ragazzi fino ai 25 anni, cioè fino all'università, ma anche a genitori e conviventi dei ragazzi".

Vaccini influenza in Emilia Romagna: copertura per quasi un terzo della popolazione regionale

Per quanto riguarda poi le vaccinazioni antinfluenzali "quest'anno possiamo arrivare a vaccinare quasi un terzo della popolazione dell'Emilia-Romagna, un record storico", sottolinea ancora Donini. "Lo scorso anno- ricorda- abbiamo vaccinato oltre 800.000 cittadini dell'Emilia-Romagna, quest'anno ci apprestiamo a farne per almeno un milione e 400.000", partendo dalle categorie a rischio. "Abbiamo dato una consistente dosi di vaccini anche al libero mercato, quindi alle farmacie- ricorda l'assessore Pd- ma ci dobbiamo prevalentemente occupare delle categorie più deboli".