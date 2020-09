Scuola e Covid| Test pungidito, gratis in farmacia: “In arrivo. Rivolti a prof, studenti e genitori"| VIDEO

"Pungidito rivolto a tutto il personale della scuola, agli alunni e anche ai genitori". E' l'annuncio di oggi, 16 settembre, dell'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa sui trapianti di cuore al Sant'Orsola.

E' un test su base volontaria che potrà essere effettuato gratuitamente in farmacia anche da coloro che si sono già sottoposti agli esami. Il servizio dovrebbe partire entro i prossimi 15 giorni: "E' una ulteriore rete di protezione e di prevenzione che mettiamo sul territorio - ha ricordato l'assessore - siamo tra le prime regioni d'Italia per numero di tamponi, la primissima per i test sierologici, abbiamo quasi raggiunto il 10% della popolazione residente".

"Il virus può fare ancora male"

L'assessore ha sottolineato che "il virus sta circolando, può far ancora male, è molto efficace il contact tracing, ma dobbiamo ancora aumentare il numero di tamponi, a fine mese arriveremo a 15mila tamponi al giorno e a metà di ottobre dovrebbe concludersi la gara - fatta insieme alla Regione Veneto - per l'acquisizione di due milioni di tamponi rapidi, naso-faringei, che individuano l'antigene, che useremo per arrivare tempestivamente nei focolai e nelle scuole e anche per un'indagine epidemiologica che rivolgeremo a un target di persone tra i 18 e i 40 anni".

"Nulla può essere efficace - conclude Donini - se non c'è un atteggiamento generalizzato di responsabilità, attenzione e concentrazione".