Test sierologici oggi in Piazza Re Enzo, Merola: "Dobbiamo evitare un altro lockdown"

Test sierologico gratuito in Piazza Re Enzo per la fascia d'età 18-40. "Compito di ognuno di noi è combattere il covid, per ripartire dobbiamo evitare un altro lockdown", ammonisce il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che questa mattina ha fatto visita assieme all'assessore alla Sanità, Giuliano Barigazzi, al mezzo dell'Ausl, parcheggiato in piazza Re Enzo, per i test sierologici volontari alle persone tra i 18 e i 40 anni nell'ambito di un'indagine sulla diffusione del virus nell'area metropolitana.

"Replicheremo questa indagine anche nel fine settimana del 10 e 11 ottobre e, entro la meta' di ottobre, presenteremo i risultati dell'indagine", annuncia il sindaco. "Le scuole sono ripartite con le comprensibili polemiche di una condizione inedita", ammette. "Ora abbiamo bisogno di costruire un sistema di prevenzione territoriale diffuso sul territorio. La vaccinazione anti-influenzale sara' determinante farla. Liberta' fa pienamente rima con responsabilita'", avverte.

(agenzia DIRE)