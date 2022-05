Tettoia Nervi ed eventi estate in periferia: bando da 1,2 milioni

Il Comune di Bologna ha pubblicato il bando che consente di accedere ai fondi per lo spettacolo dal vivo nelle periferie: dopo la firma dell'accordo con il ministero della Cultura, l'avviso pubblico dà ora l'opportunità di ricevere i contributi straordinari a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).

"Con i fondi ministeriali, che per il territorio bolognese ammontano a 1,2 milioni di euro- scrive l'amministrazione in una nota- potranno essere sostenute le manifestazioni estive di lancio della nuova piazza coperta della Bolognina sotto la tettoia Nervi, in corso di valutazione, e tutte le altre attività che, nel corso del 2022, le organizzazioni di professionisti dello spettacolo dal vivo in possesso dei requisiti stabiliti dal ministero porteranno nelle aree periferiche del territorio bolognese o metropolitano".

Il bando per la tettoia Nervi

Saranno selezionate proposte che garantiscano una programmazione continuativa per un periodo minimo di due mesi, caratterizzata da un’offerta di attività ed iniziative multidisciplinari e a carattere prevalentemente professionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Le attività devono essere distribuite su differenti fasce orarie, compreso un presidio nelle ore notturne, e in relazione con la programmazione della Casa di Quartiere e altre iniziative nell’area, così come devono garantire la compresenza di un mercato contadino settimanale e di altre eventuali manifestazioni concordate con l’Amministrazione. (Pam/ Dire)