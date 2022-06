Tettoia Nervi diventa Piazza Lucio Dalla: la cerimonia il 9 luglio

La ormai ex Tettoria Nervi, spazio coperto di quasi 6mila metri quadrati, grazie alla Giunta che ha approvato la delibera di intitolazione di diventa “Piazza Lucio Dalla, artista e cantautore (1943-2012)”.

Nei mesi scorsi il sindaco Matteo Lepore aveva avanzato la proposta d'intitolazione di un’area a dieci anni dalla scomparsa del cantautore bolognese e a ottanta dalla sua nascita. La Commissione Consultiva per la denominazione delle vie cittadine, aveva duqneu accolto la proposta di denominazione dell'area adiacente a via Aristotile Fioravanti, sottostante la "Tettoia Nervi" a Lucio Dalla. Ora, dopo che il Consiglio del Quartiere Navile ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di intitolazione, l’atto finale della Giunta che ha dato il via libera definitivo.

La cerimonia di intitolazione avverrà sabato 9 luglio.

La Tettoia Nervi

Recentemente restaurata è diventata una piazza coperta di 5.882 metri quadri. Nelle scorse settimane è stato inoltre individuato, mediante avviso pubblico, Estragon, che ha presentato una proposta in rete con molte realtà del territorio, come gestore delle attività estive nell'area della "Tettoia Nervi" nell'ambito di Bologna Estate 2022. Un progetto pilota sostenuto con i fondi del Ministero della Cultura per progetti di gestione culturale in aree periferiche che abbiano ricadute in termini di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale con particolare riferimento ai giovani.

(La piazza coperta - Foto Comune di Bologna)