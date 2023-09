In Piazza Maggiore la clinica mobile per la prevenzione cardiologica - VIDEO

Il Direttore del Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale dell’Ausl Stefano Urbinati spiega cosa fare e cosa non fare

Questa mattina in Piazza Maggiore la tappa bolognese del tour della prevenzione cardiologica promossa dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna. La manifestazione, quest’anno alla terza edizione, è un appuntamento fisso finalizzato alla sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini, in linea con gli obiettivi della giornata mondiale del cuore, celebrata tradizionalmente il 29 settembre.

Per l’intera giornata i cittadini avranno a disposizione una clinica mobile attrezzata ed equipe di professionisti sanitari che consentiranno loro di ricevere un consulto cardiologico gratuito basato sulla valutazione dell’assetto lipidico, di alcuni parametri vitali e dello screening della fibrillazione atriale asintomatica. Non solo: nei gazebo allestiti nei pressi della clinica mobile, medici, infermieri, nutrizionisti, operatori dei centri antifumo e professionisti del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda USL di Bologna daranno vita a momenti di educazione alla prevenzione cardiovascolare, divulgando buone pratiche per vivere meglio tra cui fare attività fisica, seguire un’alimentazione sana ed evitare il fumo. Contenuti previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Fra gli altri (hanno partecipato l’assessore regionale Raffaele Donini, il Direttore della Cardiologia del Maggiore Gianni Casella e la Direttrice dell’UO Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl Luciana Prete) il Direttore del Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale dell’Ausl Stefano Urbinati fa chiarezza sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari anche grazie agli screening e a una corretta informazione. Soprattutto se questa attività di educazione e formazione promuove anche corretti stili di vita e fornisce consulenze.