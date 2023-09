Maxi furto all'Interporto: "Chiederemo di procedere all'espulsione" | VIDEO

Rischiano di dover lasciare l'Italia i tre cittadini moldavi arrestati ieri in flagranza

Rischiano di essere espulsi dall'Italia i tre cittadini moldavi arrestati ieri in flagranza dalla Squadra Mobile, all'Interporto. Sono responsabili di una serie di furti al deposito di Tigotà per un ammontare di 170 mila ero.

"Di regola gli uffici che procedono a un arresto in flagranza trasmettono gli atti all'ufficio immigrazione competente per le opportune valutazioni - ha spiegato il commissario della Squadra Mobile, Alessandra Grassi - è chiaro che dipende anche dai precedenti specifici o meno del soggetto rispetto al reato per cui è stato arrestato o fermato. Si procederà a chiedere comunque la possibilità di procedere all'espulsione al magistrato che procede e si faranno le opportune valutazioni, poi l'ufficio immigrazione procederà a tutte le attività di competenza".