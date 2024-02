Si uccise su Tiktok, il padre di Vincent Plicchi: "Il giudice ordini l'accesso a profilo e chat"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ordinare alla società di TikTok di riaprire il suo profilo, per accedere a quelle chat che lo hanno spinto a togliersi la vita. È questa la richiesta che il padre di Vincent Plicchi, il ragazzo bolognese di 23 anni che si è tolto la vita lo scorso ottobre in diretta sul social network, presenterà domani 29 febbraio al giudice in occasione dell’udienza del ricorso in tribunale.

Fin dai primi giorni dopo la morte del figlio, infatti, la famiglia del tiktoker assistita dal legale Daniele Benfenati ha avanzato l’ipotesi che Vincent fosse stato vittima di cyberbullismo: “Nel telefono abbiamo trovato delle cose sconcertanti che dimostrano come Vincent fosse vittima di ogni tipo di angheria, tra cui gravi minacce”, aveva detto l’avvocato in un’occasione.

Il 23enne era diventato molto conosciuto online per i contenuti che pubblicava travestito dal personaggio di un videogioco, “Inquisitor Ghost”. Secondo una prima ricostruzione, su TikTok aveva conosciuto una ragazza che inizialmente si era dichiarata maggiorenne e con cui aveva cominciato a chattare. La ragazza, in realtà una 17enne, aveva poi iniziato ad accusarlo di pedofilia, attirando sul profilo del giovane un’ondata di odio che alla fine lo ha spinto a togliersi la vita. Un accesso al profilo del figlio da parte del padre e del suo avvocato permetterebbe di chiarire meglio alcuni punti della vicenda rimasti ancora oscuri.