Tiktoker suicida, il padre non si dà pace: "Indagini ferme, la Procura si è arresa"

“La Procura si è un po' arresa. Attendono un mio esposto, ma su internet c’è tutto”. Non si dà pace Matteo Plicchi, padre di Vincent, il tiktoker 23enne di Bologna che si è tolto la vita durante una diretta social. E proprio su TikTok ci sarebbero le prove sufficienti per ottenere giustizia: nei video che gli amici e follower del ragazzo hanno cominciato a diffondere online, in cui raccontavano che “Inquisitor Gost” – il personaggio interpretato da Vincent, tratto da un videogioco – era stato accusato di pedofilia per un flirt con una 17enne che si era spacciata per maggiorenne.

Falsità sottoforma di screeshot delle conversazioni e fotomontaggi diffusi sul social, e che avevano esposto il 23enne agli attacchi degli odiatori online. Ma dopo l’apertura di un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato e a carico di ignoti, le indagini sarebbero rimaste ferme. “Sia io che il mio avvocato, Daniele Benfenati, stiamo capendo perché... che messaggio diamo a sti ragazzi?”, ha detto Plicchi ospite lo scorso martedì alla trasmissione “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo su Rai 3.

Dopo il dolore, quindi, la rabbia. Per sé e la propria famiglia, ma anche per quella che potrebbe essere una mancata occasione di lanciare “un messaggio educativo ai giovani" che usano i social network, prosegue Plicchi. Pochi giorni fa, da parte degli haters sono arrivate le confessioni e le scuse, ma non è abbastanza: “Lo hanno fatto per salvare la faccia e i follower”, dice. Eppure tutto, per ora, resterà fermo fin quando la famiglia del giovane non decideranno di presentare una denuncia con tutto il materiale a supporto.