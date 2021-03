I toelettatori per animali la spuntano, sì alla riapertura: ecco limitazioni e regole dettate dalla nuova ordinanza

In vigore da oggi, venerdì 26 marzo, le nuove regole: appuntamento preventivo, autodichiarazione del proprietario che l'animale non convive con persone in quarantena o affette da Covid, distanziamento sociale e dispositivi di protezione. E ...