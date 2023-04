Perseguita vicini con feci, topi morti, minacce. Deve lasciare l'appartamento

Perseguitava da 14 anni i vicini del piano di sotto, una famiglia di tre persone di Baricella (lui originario dell’Albania, lei della Romania, e un figlio di 8 anni). Prima con offese e insulti razzisti (“Stranieri di m….tornate in Albania con il gommone!), poi passando dalle parole ai fatti, facendo trovare sul marciapiede di casa un barattolo pieno di feci o un topo morto. Ad un certo punto sono arrivate anche le minacce, come quando nel 2020 l’indagato puntò contro la famiglia un cacciavite.

Nel 2021 era stato ammonito dal questore

Ora i Carabinieri del Comando provinciale di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dell’uomo per atti persecutori. Tra l’altro l’anziano nel 2021 era stato anche ammonito dal questore di Bologna, ma ciò non è bastato a fermarlo dalle sue azioni, che sono continuate arrivando anche ad estirpare le piante aromatiche che la famiglia aveva pianto nel giardino condominiale. A febbraio però la donna, stanca delle persecuzioni, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Adesso, dovendo mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle persone offese e non potendo più comunicare con loro, il 72enne è stato costretto a lasciare il suo appartamento (di proprietà) e trasferirsi in un’altra struttura in provincia individuata dai servizi sociali.