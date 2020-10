Bazzano, toro scappa da un'azienda agricola: ricerche in corso

Un toro adulto è scappato questa mattina durante la scaricamento di alcuni capi di bestiame. L'animale, di proprietà di una azienda agricola di Bazzano, ubicata tra via Zoppo, via Vanotto e via Cà Rossa, non è ancora stato individuato e si sarebbe nascosto tra la vegetazione della campagna circostante.

Alle ricerche tramite pattugliamento del territorio di Bazzano e zone limitrofe, partecipano la Polizia Locale e i Carabinieri di Valsamoggia. E' stato attivato anche il personale di Protezione civile.

Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione, segnalando eventuali avvistamenti al 112.