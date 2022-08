Torre degli Asinelli: malore per un turista, in azione il servizio speleologico | FOTO-VIDEO

Momenti di apprensione a causa di soccorsi in corso in pieno centro per aiutare una persona che ha avuto un malore mentre si trovava in visita sulla Torre Asinelli. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. L'allarme è stato dato infatti alle 14.20 circa.

Dalle informazioni apprese sul posto, un turista 55enne si sarebbe sentito male una volta arrivato in cima ed è anche stato usato il defibrillatore per soccorrerlo, metre si trovava a una ottantina di metri di altezza. L'uomo è stato colto da infarto mentre stava 'scalando' la Torre in compagnia della famiglia. Defibrillato e stabilizzato, è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Orsola per le cure del caso.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale che sta regolando il traffico, per consentire il passaggio più agevole dei mezzi di soccorso, sono presenti anche gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Attivato anche il servizio speleologico impegnato nel non semplice compito di far scendere il turista dalla torre, vista il non agevolo percorso.

Per permettere le operazioni in traffico in Strada Maggiore è stato interrotto.