Garisenda, il tesoretto ammonta a 14 milioni di euro. Progetto pronto per l’estate

I lavori per la torre Garisenda continuano, anche e soprattutto grazie alle tante donazioni ricevute dal Comune di Bologna e che al momento ammontano a più di tre milioni di euro. Tra queste c’è anche quella dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (ODCEC), che in una conferenza stampa ha annunciato la donazione di 10mila euro per il restauro della torre.

Ma l’impegno dell’Ordine non finisce qui. Infatti, l’ODCEC ha organizzato due incontri – uno si svolgerà in primavera, a marzo, il secondo in autunno, tra settembre e ottobre – per promuovere l’utilizzo dell’Art Bonus, dedicato esclusivamente al restauro della Garisenda.

Cos’è l’Art Bonus

L’Art Bonus è stato inserito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", e si configura come un credito d’imposta che favorisce le donazioni a sostegno della cultura. Con l’utilizzo del bonus, il donatore può di fatto rientrare del 65% dell’importo nei tre anni successivi alla donazione. Uno strumento utile che va incontro alle esigenze di chi desidera donare per il restauro della Garisenda.

Lavori

A proposito di lavori di restauro: all’incontro era presente Anna Lisa Boni, assessora del Comune di Bologna con delega alle relazioni internazionali e alla cooperazione e, da poco tempo, portavoce progetto di restauro e raccolta fondi per la Garisenda. “A me la torre è caduta in testa: il sindaco mi ha detto, da un giorno all’altro, ‘ora tu ti occuperai della Garisenda’. Ma sono contenta, la raccolta fondi sta andando molto bene, la mobilitazione è stata grande e sono fiera della nostra città. Cittadini, imprese e istituzioni hanno subito risposto al nostro appello”.

Al momento, fa sapere l’assessora, nel conto corrente dedicato c’è circa un milione di euro, più promesse di aiuti – da parte di enti solidi e affidabili, assicura – per oltre tre milioni di euro. A questi si aggiungono circa dieci milioni di euro divisi equamente tra la Regione Emilia-Romagna, che dovrebbe erogarli tra il 2024 e il 2025, e di fondi PNRR, dei quali si è discusso nei giorni scorsi con il Governo: “Dobbiamo seguire alcune procedure per chiudere la partita insieme alla Soprintendenza, ma siamo fiduciosi. Abbiamo incontrato il Governo pochi giorni fa”. Un tesoretto complessivo di circa 14 milioni di euro utile per i lavori che, nel frattempo, procedono seguendo la tabella di marcia: “È già iniziata la parte di messa in sicurezza della piazza – continua Boni –, che quindi vedrà i container organizzati per, eventualmente, raccogliere i pezzi della torre semmai dovessero cadere. C’è poi la messa a punto del piano di evacuazione studiato con la Protezione Civile, e naturalmente la messa in sicurezza della Garisenda stessa oltre all’opera di restauro”.

Per i lavori sulla torre ci sarà quindi ancora da aspettare: sciolto il Comitato tecnico, il Comune ha incaricato tre esperti – due dei quali hanno lavorato al restauro Torre di Pisa – che, sotto la guida dell’architetto Raffaela Bruni, dovranno lavorare ad una proposta di progetto per il restauro del bene, progetto che verrà poi messo al bando. “Si tratta di un progetto complesso – dice ancora l’assessora – per cui non riusciamo oggi a dire quanto costerà o a calcolare i tempi esatti. Speriamo però che duri meno dei tempi impiegati per la Torre di Pisa. Speriamo in qualche anno che la questione sia risolta e senza costi eccessivi. Per ora la stima è di circa 20 milioni, ma appunto, è una stima. Gli esperti sono a lavoro e il tempo previsto è di 120 giorni, ma già tra un paio di mesi dovremo avere le idee più chiare sulle opzioni che avremo a disposizione. È un inverno di raccolta: per l’estate dovremo avere la proposta di progetto” conclude l’assessora.

