Bignami: “Difficile che Unesco accetti la candidatura della Garisenda ‘ammalorata’” | VIDEO

“Finché il bene presenta degli ‘ammaloramenti’, come pare, difficilmente l'Unesco prenderà in considerazione la candidatura”. Così il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che stamattina è intervenuto al congresso medico “Dal serpente di Eva ai cani molecolari”. Il numero due al MiT ha parlato, oltre alla questione relativa allo scherzo telefonico teso a Giorgia Meloni, ha parlato della torre Garisenda: “Gennaro Sangiuliano sta dimostrando grande attenzione con una presenza costante. La proposta del riconoscimento di patrimonio Unesco, di cui noi per primi avevamo parlato con lui, è certamente una cosa che può costituire un approdo. Con un pochino più di attenzione e prevenzione si sarebbe potuta evitare questa situazione. Confidiamo che chi ha la responsabilità di garantire lo stato di conservazione del bene, cioè il Comune, faccia quel che si deve. Noi faremo la nostra parte – conclude Bignami – confidando che ci sia chiarezza e trasparenza su quel che è necessario fare”.

La Torre Garisenda sotto la lente dei controlli