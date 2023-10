Cosa succede alla Garisenda e perchè il traffico nella zona è stato vietato

Proseguono i monitoraggi alla Torre Garisenda dopo l'allarme lanciato dai sensori nei giorni scorsi. Lo ha stabilito la task force per la sicurezza dopo il confronto con il Comitato tecnico scientifico della Garisenda attivo dal 2018. Per permettere lo svolgimento delle rilevazioni è stata chiusa al pubblico anche la Torre degli Asinelli. Da oggi - lunedì 23 ottobre - quindi sono previste ulteriori modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Cosa succede alla Garisenda?

E' da sempre la sorella più "fragile". Con una inclinazione di 4 gradi, superiore a quella della Torre di Pisa, il suo problema sarebbe la "torsione" che nelle ultime settimane sarebbe peggiorata. Già da anni è monitorata da vicino, con anche degli interventi di restauro del basamento e altri, più strutturali, di consolidamento delle pareti.

Non c'è pericolo di crollo, ma potrebbero staccarsi del materiale, ha assicurato la sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni in un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino.

E' l'Università di Bologna a monitorare da anni "la salute" della Garisenda con 22 sensori di spostamento, 10 estensimetri a corda vibrante, 14 inclinometri, 3 piezometri, 6 distanziometri laser, 4 sensori di temperatura, 2 gonioanemometri e una stazione meteorologica.

Naturalmente, entrambe le torri ogni giorno sono sottoposte a vibrazioni continue del terreno causate dal passaggio di veicoli e bus. "Il problema di Bologna si chiama Pd. Non ci vuole un genio - ha scritto sui social il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami - se fai passare sotto le 2 Torri decine di autobus da 15 tonnellate tutti i giorni, cosa pensi possa accadere? Dopo aver distrutto la via Emilia, ora provano anche ad abbattere la Garisenda? Una incompetenza così non si era mai vista".

Traffico e divieti nella zona, il provvedimento

Per permettere le valutazioni, il Comune ha deciso di delimitare il sito e deviare la mobilità intorno alle Due Torri. Chiuso alla circolazione e perimetrato il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli. Questo comporterà, a partire da stamane, diverse deviazioni alla viabilità e al trasporto pubblico

Per quello che riguarda la viabilità la chiusura di Piazza di Porta Ravegnana verrà prorogata fino al 27 ottobre, pertanto dalle ore 22 di domenica 22 ottobre, al termine della pedonalizzazione Tdays, saranno vigenti i seguenti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità:

piazza porta Ravegnana: divieto di transito veicolare da via San Vitale a via Rizzoli. Strada chiusa con entrata ed uscita veicoli dal lato di via S.Vitale, via Rizzoli e piazza della Mercanzia.

via S. Vitale, da piazza Aldrovandi a via Benedetto XIV Ravegnana: transito vietato ai veicoli aventi massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

via S. Vitale, all'intersezione con piazza Aldrovandi: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

via S. Vitale, da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana: divieto di transito veicolare eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso, con senso unico alternato regolato a vista.

via S. Vitale, all'intersezione con via Benedetto XIV: direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

via Castel Tialto, all'intersezione con via San Vitale: direzione obbligatoria a destra.

I veicoli dei residenti delle seguenti vie, saranno autorizzati a transitare in via Ugo Bassi e via Rizzoli (nella sola direzione verso piazza di Porta Ravegnana), per raggiungere passi carrabili e posti auto su strada:

Strada Maggiore, tratto da piazza di Porta Ravegnana a piazza Aldrovandi piazza della Mercanzia

via Caprarie

via Calzolerie

via Castiglione, tratto da piazza della Mercanzia a via Farini

via De’ Pepoli

piazza del Francia

via Castel Tialto

via Dal Luzzo

via Santo Stefano, tratto da piazza della Mercanzia a vicolo Alemagna

vicolo Alemagna

Le bici che arrivano da via San Vitale, se vanno in via Zamboni devono procedere a mano per un paio di metri davanti alla gelateria Gianni;

Bus deviati

Verranno deviati i bus Tper 14, 15, 19, 25, 27 e T1 e alcune fermate verranno soppresse. Tutti i dettagli sulle deviazioni sono sulla pagina dedicata: https://www.tper.it/garisenda