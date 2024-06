Garisenda, arrivano i tralicci usati per la Torre di Pisa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continua il lavoro attorno alla torre Garisenda. Come scrive il Comune di Bologna in una nota, la giunta ha approvato “l’acquisizione in comodato gratuito dall’Opera della Primaziale Pisana per la torre Garisenda. La direttrice del Settore Edilizia Pubblica procederà ora alla sottoscrizione del contratto di comodato che prevede una durata di anni nove con la possibilità per il Comune di restituire gli strumenti anticipatamente qualora cessi la necessità di utilizzo”.

Intanto è stato concluso il lavoro per la cinturazione della torre: “Sono state ultimate tutte le lavorazioni della cinturazione – scrive ancora il Comune – con container a doppio livello e sono state realizzate tutte le strutture metalliche e portanti della cinturazione lato Chiesa San Bartolomeo e Torre Asinelli sempre alte 6 metri con doppia rete paramassi. Nei prossimi giorni verranno installati gli ultimi sei metri di cinturazione, dei 120 metri totali. Infine – si conclude il testo – è in fase di realizzazione un grande cancello, con apertura motorizzata lato via Rizzoli, con le stesse caratteristiche di tenuta del resto della cinturazione, che permetterà nei prossimi mesi l’ingresso nell'area di cantiere dei ‘tralicci di Pisa’, opportunamente adeguati, per poterli installare”.