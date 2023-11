Raccolta fondi per la Garisenda e Asinelli: Gianni Morandi e Cesare Cremonini in prima linea| VIDEO

Gianni Morandi e Cesare Cremonini in prima linea per rimettere in salute la torre Garisenda, come ben noto protagonista di una necessaria messa in sicurezza e restauro. E oggi, insieme al sindaco Matteo Lepore hanno presentato la campagna di raccolta fondi per sostenere parte delle spese necessarie. Si parte con un iban al quale tutti possono donare quello che possono e vogliono e a ruota verranno attivate le altre forme digitali di donazione (si fa tutto dal sito del Comune di Bologna mentre per l'Art Bonus si va sul sito del Governo, che ha una pagina dedicata).

"Le risorse private ci consentiranno, insieme alle altre, di essere più agili. Ci rivolgeremo anche a imprenditori e imprenditrici, banche e chiunque possa contribuire alla causa. Questa raccolta è un messaggio di speranza e interesserà non solo la torre che pende, ma anche la sua sorella alta, l'Asinelli" ha detto il sindaco Matteo Lepore.

Scherzano sulle loro natalità Gianni Morandi e Cesare Cremonini (Monghidono e San Lazzaro o Bologna-Bologna?), ma alla fine anche attraverso una marea di ricordi legati ai due alti monumenti della città (immancabile la memoria di Lucio Dalla) l'accordo si raggiunge facilmente: "Siamo entrambi bolognesi". E da oggi, con grande disponibilità, sono i testimonial di un grande appello fatto con il sorriso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Bologna è la città dell'accoglienza e noi due che giriamo l'Italia e il mondo lo sappiamo bene perché la gente lo pensa davvero. Questa torre, che non cadrà certo domani ma che ha bisogno di aiuto, bisogna cominciare a curarla. Chiunque doni quello che può" le parole di Gianni Morandi, che non esclude la possibilità di un concerto insieme a Cesare proprio a beneficio del restauro: "La musica per la città non si è mai tirata indietro, chissà...".

E Annalisa Boni, così come annunciato dal sindaco, è da questo momento delegata alle Torri: "Un'opportunità per salvaguardare questi simboli importanti della nostra città. Faremo un lavoro anche europeo e internazionale, tutti i contatti che abbiamo verranno utilizzati".

Cesare Cremonini aveva già parlato della "sua" torre facendola una dedica: "Resti il simbolo della nostra vita così poetica, speciale, un po' storta e diversa, di questa città tanto amata in tutta Italia" ha scritto qualche settimana fa il cantante bolognese in un lungo post su Facebook in cui ha espresso tutto il suo amore per la torre pendente e la città.