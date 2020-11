Garisenda e Asinelli, nuovi lavori in vista per le due torri

Nuovi lavori in vista per assicurare la sicurezza delle Due torri simbolo della nostra città Il Comune ha infatti dato il via libera a un progetto esecutivo finalizzato ad adeguare il sistema di trasmissione dei dati di monitoraggio di entrambe le strutture e a potenziare l'impianto elettrico della Garisenda.

"I servizi di monitoraggio della torre della Garisenda e della torre degli Asinelli necessitano di un implementazione tecnologica per svolgere al meglio gli interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza", si legge nella delibera della Giunta. Nell'atto si segnala che il progetto ha ottenuto parere favorevole dalla Soprintendenza, essendo stata riconosciuta "la necessita' di mantenere attivi i sistemi di monitoraggio predisposti, al fine di garantire un controllo costante che consenta di acquisire ogni utile dato conoscitivo ai fini della sicurezza, oltre che a verificare l'efficacia degli interventi al momento in fase di esecuzione sulla Garisenda". Il progetto, si spiega in delibera, prevede una spesa complessiva stimata in 45.000 euro.

(agenzia Dire)