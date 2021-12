Le Due Torri in miniatura di Nicola Baravelli in mostra sotto il Portico dei Servi: "Ho usato legno e sughero"

Uguali alle originali ma più piccoline: eccole qui le torri della Garisenda e degli Asinelli in una versione "petite" da gustare passeggiando attraverso ila Fiera di Santa Lucia, all'ombra del Portico dei Servi. A realizzarle è stato Nicola Baravelli che per finire e rifinire questa riproduzione fatta in legno e rivestimento in sughero, ci ha impiegato 5 mesi.

Un lavoro preciso e d'effetto che il titolare del banco dei presepi (insieme alla compagna Alessandra) ha voluto regalare ai passanti.

Foto e selfie sono di rigore, mentre l'autore spiega: "Una lavorazione che ho portato avanti costruendo la struttura in legno e scegliendo per la copertura il sughero".