Il Pd frena Lepore: "Bisogna rispettare le regole"

Il segretario provinciale del Pd Luigi Tosiani riporta "l’ordine" nel partito e frena i passi avanti verso le candidature, come quello dell’assessore Lepore: “C’è un percorso da rispettare”, ricorda.

“Ribadire la centralità di questo percorso e dei suoi tempi rappresenta per noi tutti una grande sfida, che sappia tenere conto delle nostre regole”.

Tosiani invita i singoli a mettere da parte i protagonisti a favore della comunità. Dunque uno stop per Matteo Lepore, che ha parlato di un suo programma per Bologna, verso un semplice, ma a quanto pare difficile, rispetto delle regole: prima le consultazioni di dirigenza e segretario per capire se può esserci unione su un nome, intanto.

Nel frattempo ieri sera alla Festa dell'Unità l'eurodeputata Elisabetta Gualmini fa il pieno e parla di elezioni: "Se ci fosse unità sul mio nome sarei onorata, vedremo".