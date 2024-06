Guida al Tour de France: percorso, orari, strade chiuse e curiosità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una domenica tutta gialla visto che il giallo è il colore del Tour de France. Dopo 162 chilometri, la seconda tappa arriva finalmente in centro a Bologna domenica 30 giugno intorno alle 16.30 per un gran finale che prevede un doppio circuito della città, un duplice passaggio a San Luca e l’arrivo in Via Irnerio, con traguardo in Piazza VIII Agosto. Sono stati annunciati come "quaranta minuti di spettacolo puro" e ci aspettiamo tutti una grande festa imperdibile per gli appassionati di ciclismo ma indimenticabile anche per la cittadinanza che non potrà non essere coinvolta dall'entusiasmo di un evento sportivo di tali proporzioni.

Il giallo: non è un colore "a caso"

Per chi non lo sapesse il Tour de France (detto anche il Tour o la Grande Boucle) il giro di ciclismo su strada più famoso e importante di tutto il mondo e la sua prima volta fu nel lontano 1903, sempre nel mese di luglio. I ciclisti del Tour de France attraversano in lungo e in largo il loro Paese e non solo: vengono coinvolti anchi gli stati confinanti. Chi ha inventato il giro e perché il suo colore è proprio il giallo? L’idea venne a Géo Lefèvre, giornalista sportivo che pensò alla competizione per risollevare le sorti della sua testata (che in crisi). E come la nostra Gazzetta dello Sport è rosa così il giornale di Lefèvre, L'Auto-Vélo, era stampato si carta gialla. La maglia del vincitore, così venne deciso, doveva essere della stessa tonalità.

Curiosità . Questi i ciclisti italiani che hanno vinto il Tour de France: Ottavio Bottecchia (1924 e ‘25), Gino Bartali “Giusto fra le Nazioni” (1938 e ‘48), Fausto Coppi (1949 e ’52), Gastone Nencini (1960), Felice Gimondi (1965), Marco Pantani (1998) a Vincenzo Nibali (2012). Il primo italiano ad aggiudicarsi la Grande Boucle è stato dunque Si tratta di Ottavio Bottecchia, che ha poi fatto il bis nel biennio 1924-25. Quest'anno, in occasione del passaggio del Tour de France sono stati allestiti dei treni speciali con i volti dei nostri più grandi corridori, fra i quali anche Marco Pantani.

I favoriti dai bookmakers di quest'anno: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Adam Yates e Carlos Rodriguez. L'azzurro più quotato è Giulio Ciccone (Lidl – Trek) che viene da un buon Giro del Delfinato.

Minuto per minuto e strada per strada: quando passa il Tour de France a Bologna

Ecco un bel riassunto dell'evento. Il Tour de France arriva a Bologna domenica 30 giugno. L’entrata dei corridori in città è attesa tra le 16.00 e le 16.30, mentre l’arrivo su Via Irnerio è previsto tra le 17.00 e le 17.30. Tutte le strade attraversate dal percorso saranno oggetto di chiusura e di divieto di sosta (compresi i primi 20 metri delle vie laterali), con orari diversi in particolare tra: il percorso di ingresso in città fino a porta Maggiore, il circuito che verrà ripetuto due volte e la zona di arrivo in Irnerio.

Le strade del percorso di ingresso in città fino all'inizio del doppio circuito (via Alberto Mario, rotonda Orsola Mezzini, via Alberto Mario, via della Battaglia, via Card. Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, via Benedetto Marcello, via Torino, rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace, via Po, via Emilia Levante, via Giuseppe Mazzini, piazza di Porta Maggiore) saranno chiuse al traffico dalle ore 13 alle 17 circa di domenica 30 giugno. Le strade saranno riaperte dopo il passaggio della corsa e dei veicoli ufficiali. Ecco la tabella che indica minuto per minuto il passaggio dell'onda gialla.

Strade chiuse

Tutte le strade del percorso cittadino (Irnerio, Mille, Marconi, Piazza Malpighi, Sant’Isaia, Andrea Costa, Irma Bandiera, San Luca, Monte Albano, Casaglia, Saragozza fuori porta) saranno chiuse dalle 13 alle 18.30 di domenica 30 giugno. Così come l’anello interno dei viali nel tratto che va da Porta Saragozza a Porta San Donato, passando per Porta San Mamolo, Castiglione, Santo Stefano, porta Maggiore, San Vitale.

Dalle 6 alle 18.30 sono chiuse:

viale Giosuè Carducci (semicarreggiata viale interno),

piazza di Porta Maggiore (semicarreggiata viale interno),

viale Giambattista Ercolani (semicarreggiata viale interno),

piazza di Porta San Vitale (semicarreggiata viale interno),

viale Quirico Filopanti (semicarreggiata viale interno),

piazza di Porta San Donato (semicarreggiata viale interno).

I viali esterni “sud” (tra porta San Mamolo e Porta Santo Stefano) rimarranno invece aperti fino alle ore 15. In questo modo tutti i residenti a sud di questo tratto potranno scendere, fino a quell’ora, per esempio da via San Mamolo o Castiglione per uscire da via Murri.

Negli stessi orari anche tutte le strade laterali sono chiuse all'incrocio con le strade del doppio circuito cittadino. Su tutte le strade a senso unico che confluiscono su queste vie è consentito il transito a doppio senso di marcia fino al primo incrocio utile a riprendere la circolazione regolamentare. Su tutte le vie coinvolte dal percorso (sia quelle di ingresso in città che sul doppio circuito) è disposto il divieto di sosta (anche per le biciclette) con rimozione forzata per garantire la sicurezza dei ciclisti e delle persone che assisteranno alla corsa a bordo strada, a partire dalle 14 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione, quindi indicativamente fino alle 18.30 di domenica 30 giugno.

La zona dell’arrivo “Irnerio-Indipendenza”: cosa succede in quest'area

Orari e provvedimenti diversi interesseranno invece la zona dell'arrivo: via del Pallone e il tratto di via Irnerio che va da via del Pallone a via Indipendenza, che ospiterà il traguardo davanti a piazza VIII agosto, saranno infatti chiuse al traffico già a partire dalle ore 20 di sabato 29 giugno, fino alle ore 22 di domenica 30 giugno. Mentre il divieto di sosta su queste strada scatterà già dalle ore 12 del sabato. Il restante tratto di via Irnerio (da Porta San Donato a via del Pallone/via Alessandrini) sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 22 di domenica 30 giugno. Stessi orari per il tratto di via Indipendenza dall'intersezione con via Irnerio all'intersezione con via Rizzoli/Ugo Bassi, tratto che vedrà anche la sospensione temporanea della corsia preferenziale bus e la sospensione dell’area pedonale t-days. Il tratto di via Indipendenza, dall'intersezione con via Irnerio ai viali invece sarà chiuso al traffico veicolare dalle 12.30 alle 22 di domenica 30 giugno. Le limitazioni al traffico veicolare interesseranno anche tutte le strade confluenti a via Irnerio e via Indipendenza. Su tutta via Indipendenza (da Piazza Venti Settembre a via Rizzoli) ci sarà anche divieto di sosta - rimozione forzata su tutta la sede stradale, ambo i lati - eccetto veicoli ufficiali al seguito della manifestazione, riconoscibili da specifico contrassegno rilasciato appositamente dall'organizzazione. Sarà sempre consentito l'accesso agli ospedali della città, Bellaria, Maggiore, Rizzoli e Sant'Orsola-Malpighi.

Via di San Luca, via di Monte Albano, via di Casaglia

Via di San Luca sarà chiusa al traffico dalle ore 6 fino alle 18.30 di domenica 30 giugno. Per i pedoni non sarà possibile salire con bottiglie o contenitori di vetro e gli organizzatori coadiuvati dalle forze dell’ordine potranno in qualsiasi momento interrompere l’afflusso di persone per raggiungimento della capienza massima. Via di Monte Albano sarà chiusa dalle 12.30 fino alle 18.30 di domenica 30 giugno, e comunque dalle 6 alle 12.30 sarà percorribile solo in direzione Via di Casaglia. Il divieto di sosta vigerà dalle ore 12 del sabato 29 giugno e varrà anche per i posteggi dei pullman e i parcheggi solitamente utilizzati dai visitatori del santuario. Via di Casaglia sarà chiusa dalle 13 fino alle 18.30 e il divieto di sosta su tutto il tratto da via Saragozza a via di Monte Albano vigerà dalle ore 14 del sabato 29 giugno.

Il parcheggio cosiddetto “Antistadio”, situato in via Andrea Costa di fronte al civico 176, sarà riservato ai camper e caravan che si recheranno in città per assistere alla corsa che si prenoteranno sul portale dedicato e non sarà quindi fruibile dai residenti o dalle autovetture per l’intera giornata di sabato 29 giugno e l’intera giornata di domenica 30 giugno. Il divieto di sosta sarà in vigore a partire dalle 12 di sabato 29 giugno.

Si spengono le telecamere. Cambia anche il trasporto pubblico

Per facilitare lo smaltimento di eventuali code, domenica 30 giugno tutte le telecamere SIRIO e RITA a controllo di Ztl e corsie preferenziali saranno spente dalle 7 alle 19. In occasione dell'arrivo della tappa del Tour de France, domenica 30 giugno, a Bologna il trasporto pubblico sarà sempre garantito, seppure con le necessarie variazioni temporanee di percorso delle linee che circolano sulle strade interessate dalla corsa ciclistica. Nelle prossime settimane tutti i provvedimenti legati alle modifiche delle linee saranno pubblicati sul sito di TPER (QUI tutti i dettagli).

Il Tour de France passa da Castel San Pietro Terme: quando e dove La città di Castel San Pietro Terme accoglie il passaggio del Tour de France, storica competizione ciclistica, fra le più seguite in tutto il mondo. Un evento storico, visto che è la prima volta nei suoi 111 anni di vita che il Tour prende il via in Italia (con partenza da Firenze sabato 29 giugno), attraversando tre regioni - Toscana, Emilia Romagna e Piemonte - e percorre un totale di 625 chilometri in tre tappe: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino. Il programma della manifestazione prevede il passaggio nel territorio castellano della colorata carovana del Tour - che comprende sponsor, gadget e macchine dei team al seguito dei ciclisti in gara - a partire dalle ore 13 circa fino alle ore 15,35, mentre il passaggio dei corridori è atteso intorno alle ore 15.



La carovana, proveniente da Imola, percorrerà la via Emilia e, dopo il ponte sul Sillaro, entra in viale Oriani, prosegue per viale Roma, per poi riprendere la via Emilia, passare anche per Osteria Grande e continuare in direzione di Ozzano. Per accogliere al meglio questo storico passaggio del Tour de France, l’Amministrazione comunale ha organizzato due punti di accoglienza: uno in piazza Galvani, di fianco al Cassero, con intrattenimento musicale, e uno a Osteria Grande, nella piazza appena riqualificata davanti alle Poste, dove si svolgono iniziative con il coinvolgimento degli operatori locali. I tifosi e in generale tutto il pubblico possono comunque accogliere e seguire la carovana e i corridori lungo l’intero percorso. Come concordato con la Prefettura di Bologna, per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, il percorso è chiuso al traffico veicolare dalle ore 12 alle 15,45 (la riapertura è quasi immediata al termine della manifestazione, poiché richiede solo i tempi tecnici per rimuovere le transenne). A tutela dei ciclisti in gara sono anche posizionate balle di paglia in corrispondenza degli incroci presenti lungo il percorso. Inoltre, sempre per motivi di sicurezza, vengono rimossi da sabato 29 giugno i contenitori dei rifiuti che si trovano lungo il tracciato della gara e ricollocati da lunedì 1 luglio. In questo periodo, si pregano quindi i cittadini di conferire i rifiuti nei contenitori presenti nella restante parte del territorio non interessata dalla gara.

San Lazzaro: la Grande Boucle passa di qui!

La seconda tappa del Tour de France partirà da Cesenatico e dopo aver attraversato l'autodromo di Imola e la Val di Zena, terminerà con un doppio circuito nella città di Bologna e un duplice passaggio sull'iconica salita di San Luca. La carovana entrerà nel territorio di San Lazzaro dalla via Emilia all'altezza della località "Campana" verso le 13:45 circa, la corsa verso le 15:30 circa. Dopo un percorso nella zona collinare (sud) che toccherà La Mura, Botteghino di Zocca, Pian di Macina, Carteria, Rastignano, Montecalvo e Croara, la corsa uscirà dal nostro territorio attraversando il ponte sul Savena alla Ponticella verso le 16:10 (carovana verso le 14:30).

Il Tour de France passa per Ozzano Emilia: festa sulla via Emilia

Dopo 150 km, domenica verso le ore 15 la seconda tappa del Tour de France arriverà ad Ozzano Emilia per la prima volta, dopo essere partiti in mattinata da Cesenatico, per rendere omaggio a Marco Pantani. I ciclisti con tutta la "carovana al seguito (scorta, meccanici, staff, medici, troupe televisive, auto di soccorso, etc), proseguirà poi verso la Val di zena per finire la tappa a Bologna. Si tratta di un evento mediatico e sportivo di grande rilievo che farà conoscere il nostro territorio a livello mondiale (il Tour de France è il 3° evento sportivo più seguito a livello internazionale, dopo i Mondiali di calcio e le Olimpiadi) e per questi motivi si stanno mobilitando un po' tutti: l'Amminstrazione comunale, il mondo sportivo locale, i commercianti, la Pro Loco, i volontari (Ausiliari del traffico, AUC, etc). In occasione della manifestazione si informa la popolazione che la via Emilia rimarrà chiusa al traffico (residenti compresi) dalle ore 12,30 alle 16,00. Verranno inoltre rimossi i cassonetti e i cestini per la raccolta rifiuti, che saranno riposizionati tra la sera di domenica e lunedì mattina.

A Bologna un nastro giallo lungo 16 chilometri accompagna il giro

Una “vestizione collettiva” quella che ha colorato di giallo la città in occasione del passaggio del Tour de France: l’opera pubblica e partecipata è costituita da un lunghissimo nastro giallo (ai allunga per 16 chilometri) "sospeso" sulle strade cittadine. L’iniziativa promossa dal Comune di Bologna, in collaborazione con MAAP - Atelier d’Arte Pubblica, Salvaiciclisti Bologna, FIAB Bologna, Monte Sole Bike Group, Cantieri Meticci, ha visto appunto la posa del nastro giallo da parte di tantissimi volontari che hanno intrecciato balconi e finestre, alberi e monumenti tra le vie attraversate dal Tour de France. Una volta disinstallato, il tessuto verrà interamente riutilizzato nel corso della prossima edizione di Rivestiti!, il Festival della moda etica e delle economie sostenibili.

Un bando per il Tour de France: quattro i progetti vincitori

Inoltre sono stati selezionati i vincitori del bando concorsuale di idee rivolto a gruppi di cittadini e cittadine, comitati o associazioni che si sono impegnati nel valorizzare il percorso del Tour attraverso l'organizzazione di installazioni, grandi striscioni, coreografie, flash mob o altre opere creative con il fine di ravvivare il percorso, portando colore e passione in città. Erano previsti cinque premi del valore di mille euro ciascuno per chi avesse realizzato opere che rispettassero la valorizzazione di almeno uno di questi tre temi: il ciclismo, la sua storia e i suoi valori; la sicurezza stradale, in particolare la tutela dei soggetti fragili quali pedoni e ciclisti; il territorio come spazio dello sport e della socialità.

I progetti presentati sono stati sei, dei quali due sono stati scartati e quattro selezionati. Eccoli: "Piccoli ciclisti, grandi campioni (Michele Maisto + collettivo artistico)"; Una strada di pace (Comitato Circuito dei Santuari); Nuvola gialla (Passo Capponi ADS); Tour e torri. La Francia a Bologna (Elettra Cavrini).

Le schede dei progetti

Piccoli ciclisti, grandi campioni. Michele Maisto insieme a un collettivo di artisti attivo dal 2019 , che ha già realizzato opere in città, principalmente localizzate nella mostra Beautiful Gallery, allestiranno in uno stabile privato di via Malaguti 4 un'opera composta da due artwork posti a 50 metri di distanza e collegati da un arco di palloncini gialli gonfiati ad elio.

Con uno stile semplice e riconoscibile, le due figure, un bambino in bicicletta e un ciclista professionista, saranno realizzate in forma di stencil murale, in materiale plastico riciclato di colore giallo. L'intento dell'opera è quello di ricordare che i corridori, prima di essere professionisti di fama mondiale, sono stati bambini appassionati. Durante la giornata ci sarà anche un incontro di 100 ciclisti amatoriali che pedaleranno sulle strade del percorso della tappa durante la mattinata e che vivranno l’opera, insieme all’atmosfera del passaggio del Tour de France.



Una strada di pace. Il comitato di cittadine e cittadini Circuito dei Santuari darà vita a un flash mob in un fondo privato in via di San Luca, con installazione di striscioni gialli: cinque commemorativi di ciclisti o pedoni morti sulla strada e due presenteranno le scritte "Basta morti sulla strada" e "Plus de morts sur la route".

Gli striscioni commemorativi sono dedicati a Loredano Comastri di 73 anni, travolto a Crespellano, Michele Scarponi di 28 anni vestito da un uomo che alla guida di un furgoncino non ha rispettato la precedenza a Filottrano, Matteo Lorenzo di 17 anni travolto a Civezzano, Davide Rebellin di 51 anni investito a Monbello Vicentino da un uomo alla guida di un camion che si è dato alla fuga e Monica De Lucia di 43 anni, travolta sulle strisce pedonali a Funo di Argelato da un uomo alla guida di uno scooter che sorpassava le auto ferme per farla attraversare.

L'idea dell'opera è di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, perchè le vie che percorriamo sono un luogo di convivenza con altri cittadine e cittadini. La speranza è quella che diminuiscano le stragi e si trasformino in "strade di pace", da cui il titolo dell'opera.



Nuvola gialla. L'Associazione Dilettantistica Sportiva Passo Capponi allestirà in un campo agricolo di via Monte Albano un "punto tifo" con vista sulla Basilica di San Luca, uno dei simboli iconici della città. Nell'area saranno posizionati alcuni gazebi con bandiere francesi e italiane e un paio di striscioni: l'uno con la scritta TOUR TL'EN e la figura di un tortellino, per onorare la tradizione culinaria locale, l'altro con GRAZIE DAVIDE, per omaggiare l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani che ha appoggiato il progetto e lo promuoverà sui suoi canali social.

Lungo tutto il perimetro del campo si posizioneranno i tifosi vestiti con una maglietta stampata per l'occasione, per formare una nuvola gialla di sostenitori del Tour. Nell'attesa dei corridori, al gruppo di tifosi saranno offerte le baguette, in onore della cucina francese, e la mortadella, in onore di quella bolognese. Le due culture, sportive e culinarie, si uniranno sullo sfondo della manifestazione internazionale.



Tour e torri. La Francia a Bologna. L'idea di Elettra Cavrini, ragazza italiana che studia alla Sorbona di Parigi, è quella di ricostruire a Villa Spada - attraverso le maglie tipiche del Tour de France - un semaforo di stoffa riciclata, preso a simbolo del rispetto del Codice della strada per la sicurezza stradale.

Mentre la maillot blanc (under 25 nel Tour de France) costituisce il corpo del semaforo e vuole rappresentare le giovani generazioni portatrici di nuovi valori della comunità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. La maillot blanc à pois rouges rappresenta il rosso semaforico, al centro del quale compare un cartello di limite velocità 30, ricordando che di questa misura ne beneficia la sicurezza di cittadine e cittadini, pedoni, ciclisti e degli automobilisti stessi. La maillot jaune, maglietta simbolo del Tour de France, trova nel centro un diritto di precedenza che segnala l’importanza di questo diritto, soprattutto per ciclisti e pedoni. Le maillot vert, invece, rappresenta il verde e il gesto non solo sostenibile ma anche economico, salutare e divertente dell’ andare in bicicletta.