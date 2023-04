La street art diventa 'pop'. Ecco i tour per le periferie bolognesi: "Valorizziamo i quartieri" | VIDEO

Una mostra di colori e forme, non in un museo ma a cielo aperto. Acer Bologna, sezione provinciale dell’azienda per l’edilizia popolare dell’Emilia-Romagna, ha inaugurato il progetto “Arte e architettura nelle case popolari” con un tour riservato a stampa e autorità per ammirare l’arte di strada nelle periferie di Bologna. A bordo di un Red City Bus, gli ormai tipici bus scoperchiati, gli spettatori potranno assistere ad un vero e proprio spettacolo tra le vie delle periferie bolognesi. Non solo: la guida turistica – in questo caso Sergio Finelli accompagnato dagli street artist Dado, Pazo e Drew del collettivo BLQ – farà conoscere a cittadini bolognesi e non la storia delle periferie di Bologna e dello sviluppo della città, a partire dal primo piano regolatore di fine XIX secolo ad oggi.

La selezione delle opere, una ventina in tutto, copre le periferie di Bologna da est a ovest fino ad alcune opere del centro città, come quella sulla sede della CISL in via Milazzo, fino alla Bolognina.