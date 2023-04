Acer lancia il tour sulla street art nelle case popolari

Da arte di strada a fenomeno pop: così i murales delle case popolari diventano oggetto di un tour guidato. Questa l’idea di Acer Bologna, sezione provinciale dell’azienda per l’edilizia popolare dell’Emilia-Romagna, che inaugura il progetto “Arte e architettura nelle case popolari” con un tour riservato a stampa e autorità per ammirare l’arte di strada nelle periferie di Bologna. Il giro turistico partirà giovedì alle ore 17 da Piazza Maggiore a bordo di uno dei City Red Bus e, a fare da ciceroni d’eccezione, ci saranno la guida Sergio Finelli, il direttore tecnico di Acer Antonio Frighi e i due street artists Pazo e Dado.

“Sarà un’occasione per vedere le periferie con uno sguardo diverso, mettendone in luce la bellezza talvolta poco visibile all’occhio distratto di chi passa”, spiegano il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi e la vicepresidente Raffaella Pannuti. “Attraversando le aree periferiche in cui sorgono gran parte delle case popolari di Bologna racconteremo la storia urbanistica e sociale della città dimostrando quanto la street art possa rendere suggestivo questo percorso. Si tratta di un progetto unico nel suo genere, in attesa della nascita del primo Museo delle case operaie e popolari in Italia che troverà casa in un locale Acer alla Bolognina”.