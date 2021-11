Tper, meno autisti "no green pass": "A dicembre reiserimento corse"

In attesa che il governo definisca come avverranno i controlli del green pass sui mezzi pubblici, a partire dal 6 dicembre, Tper si dice pronta: "Il tema è nazionale, dobbiamo vedere quali saranno le regole. Sicuramente, ci attrezzeremo e ci organizzeremo, come sempre come abbiamo fatto per tutti altri provvedimenti e per dare attuazione alle regole", assicura la presidente Giuseppina Gualtieri a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità dell'azienda.

"C'è molta attenzione da parte nostra e da parte di Tper: tutte le risorse che il Governo ci dà e ci darà sono e saranno ben accette. Abbiamo bisogno di aumentare le corse e di migliorare i servizi. Siamo assolutamente al lavoro". Ha detto il sidaco Matteo Lepore, a margine di una conferenza in centro.

"Aspettiamo anche dal governo eventuali dettagli che ancora non abbiamo. Se dobbiamo stare alle ipotesi, se le verifiche dovessero essere fatte a campione, possiamo effettuarle con personale in servizio che oltre al biglietto controlla anche il green pass, come già avviene sui treni a lunga percorrenza. Nel caso, possiamo anche intensificare questa modalità", spiega il direttore generale dell'azienda di via Saliceto, Paolo Paolillo.

Intanto a Bologna si sono ridotti a una quarantina gli autisti no green pass che non prendono servizio sui bus perché senza certificato. Tper infatti era stata costretta a tagliare alcune corse: "A dicembre abbiamo concordato con Srm (Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del Comune di Bologna e della sua area metropolitana - ndr) di reinserire una serie di servizi, perché il numero lavoratori no green pass è calato", spiega il direttore generale di Tper, Paolo Paolillo. "Parliamo di 40 autisti su 1.200. Per questo voglio ringraziare il personale e i dipendenti, perché la maggior parte ha aderito alle norme", aggiunge la presidente, Giuseppina Gualtieri. (dire)