Scuola, raggiunto l'accordo in Prefettura: +33 bus per la ripartenza del 7 gennaio

Più 33 mezzi, oltre i 45 già messi a disposizione all’inizio dell’anno scolastico e 5 da utilizzare in caso di necessità. E' il frutto dell'accordo raggiunto nel pomeriggi di ieri, 17 dicembre, e sottoscritto dalla Prefetta Francesca Ferrandino, che ha messo a lavoro Regione, Città metropolitana, Direzione scolastica regionale e provinciale, aziende TPER, SRM Reti e mobilità e TPB.

Come fa sapere la prefettura, sono state mappate le problematiche esistenti e potenziali in merito alla situazione degli istituti scolastici di secondo grado (statali e paritari) della provincia, con particolare riguardo agli orari già definiti all’inizio dell’anno scolastico e alla necessità di garantire la didattica in presenza per il 75% degli alunni.

"Alla luce della necessità di assicurare l’utilizzo dei mezzi pubblici al 50% della capienza, e sulla scorta dell’analisi della domanda di trasporto e della conseguente offerta in base alle risorse in termini di uomini e mezzi" fa sapere la prefettura "nel documento è prevista un’aggiunta di 33 mezzi, oltre i 45 già messi a disposizione all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre l’Azienda TPER ha assicurato di aver previsto un’ulteriore aggiunta di 5 mezzi da utilizzare in caso di necessità".

Lo aveva anticipato l'assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini: “Ho tutte le ragioni per credere che nei prossimi giorni saremo in grado di definire nel dettaglio tutti i piani provinciali per presentare la programmazione regionale al ministero entro Natale” con "circa 200 autobus in più rispetto ai 350 già aggiunti alla flotta tradizionale lo scorso settembre, che saranno distribuiti in base alle necessità dei singoli territori".