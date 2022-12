Festività, modifiche al servizio Tper: ecco l'orario natalizio

Tper informa che, da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio compresi, sarà in vigore, come ogni anno, il consueto orario del periodo natalizio, caratterizzato da una riduzione delle frequenze su varie linee urbane nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20 dei giorni feriali, in coerenza con carichi più contenuti dovuti alla chiusura delle scuole e di molte attività produttive. Le linee interessate dalla riduzione dei transiti sono le urbane 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39 e la navetta C.

Inoltre, su tutte le linee saranno sospese le corse scolastiche e non saranno in funzione le seguenti linee, attive nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 353, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905.

Altri provvedimenti in vigore dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2023, a seguito di una revisione del servizio della linea 90, alla domenica e nei giorni festivi, il collegamento con l’Ospedale Bellaria continua ad essere garantito con corse ogni 30 minuti dalla linea urbana 36 che viene, inoltre, prolungata per servire anche il San Camillo di San Lazzaro di Savena. Nei giorni festivi, la zona di via degli Orti – utile all’interscambio con la linea 36 - è raggiungibile dall’area più centrale della città (Piazza Cavour) con il frequente servizio delle linee 13 e 96.

Sempre dal 1° gennaio, viene soppressa la navetta Pontelungo-Ospedale Maggiore.