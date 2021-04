Tper regala un'automobile alle Cucine Popolari: "Speriamo sia di grande aiuto"| VIDEO

Una Multipla a metano in regalo per ringraziare i volontari delle Cucine popolari. Oggi la Tper l'ha donata a Roberto Morgantini, fondatore delle mense. "Sappiamo che è un'iniziativa piccola ma speriamo sia di grande sostegno a chi sta facendo così tanto come le Cucine popolari", dice la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri.

"Oggi la presidente e amministratrice delegata Tper ci ha donato un’auto a metano per svolgere ancor meglio il nostro servizio. L’azienda di trasporto pubblico, inoltre, ci ha regalato 30 colombe pasquali che distribuiremo venerdì prossimo ai nostri ospiti. Questo dono è un grande contributo e una grande soddisfazione: finora il recupero e il trasporto del cibo lo abbiamo fatto ognuno con i mezzi propri", commenta Morgantini.