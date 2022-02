Tper compie 10 anni e guarda al futuro: "In arrivo 90 mln per mezzi a idrogeno ed elettrici" | VIDEO

Tper compie dieci anni e festeggia gli obiettivi raggiunti guardando al futuro: proprio di oggi la notizia che il ministero della Mobilità sostenibile finanzierà con 90 milioni di euro (Fondo Pnrr) la Città Metropolitana di Bologna. "Li dedicheremo principalmente all'acquisto di mezzi a idrogeno – ha detto il sindaco Matteo Lepore – quindi sperimenteremo assolutamente su questo fronte soprattutto sull'area extra-urbana".

Tper, l'azienda nata il primo febbraio 2012 dalla fusione dei rami del trasporto di Atc e Fer, nel giorno esatto del decimo compleanno, al fianco di Comune e Città Metropolitana di Bologna, rappresentate dal Sindaco Matteo Lepore, e della Regione Emilia-Romagna con l'Assessore alla Mobilità Andrea Corsini, ha aperto quello che sarà un anno ricco di iniziative dedicate alla celebrazione dell'evento.

"La situazione pandemica condiziona inevitabilmente il programma di questo compleanno, ma non mancheranno appuntamenti - rimandati a partire dalla primavera, quando si auspica che la curva dei contagi possa consentirlo - dedicati ai cittadini, agli utenti e ai 2400 dipendenti del Gruppo Tper", comunica l'azienda.

Soddisfazione nelle parole di Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratrice Delegata di Tper: "Il mandato dei soci era chiaro: perseguire la solidità - risanando i conti - e puntare alla sostenibilità economica e sociale nello sviluppo di una mobilità al passo con i tempi e in linea con le specificità dei territori. Oggi possiamo dire che di strada ne è stata fatta tanta e i numeri dicono che Tper è un gruppo sano che continua ad investire in una flotta sempre più green e, senza indugi, in tecnologie e servizi a beneficio dell’utenza e dei territori serviti. Anche in questa grave crisi pandemica l’azienda ha fatto e sta facendo la sua parte con impegno e determinazione".

"Nel primo decennio abbiamo investito complessivamente 338 milioni di euro e abbiamo in progetto di investirne ulteriori 220 nei prossimi tre anni. Un ‘grazie’ speciale va a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso e che, sono certa, non faranno mancare il loro impegno anche in futuro: alle istituzioni proprietarie, ai componenti degli organi societari di oggi e di ieri, al management, ai partner industriali e ai fornitori e ai 2400, donne e uomini, che ogni giorno lavorano per garantire i servizi. In dieci anni abbiamo percorso oltre 460 milioni di chilometri con i nostri mezzi garantendo la mobilità a più di un miliardo di passeggeri trasportati".

"Questo compleanno cade in un momento di grandi sfide: l’ibridazione non è solo tecnologica, ma anche tra settori e tra ambiti digitali e tradizionali. Assistiamo a nuovi sviluppi in campo energetico con modalità di trasporto in rapida evoluzione. L’azienda può essere protagonista di queste sfide anche grazie alla scelta lungimirante degli enti e al lavoro fatto insieme in questi anni".

Trasporti, a Bologna 90 milioni per mezzi elettrici e a idrogeno

"Abbiamo appena ricevuto un finanziamento dal ministero della Mobilità sostenibile di 90 milioni di euro che dedicheremo principalmente all'acquisto di mezzi a idrogeno, quindi sperimenteremo assolutamente su questo fronte insieme ad altre città". Lo annuncia il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, oggi in occasione della conferenza stampa sui dieci anni di Tper. Si tratta di fondi Pnrr assegnati a Comune, Città metropolitana e Tper per finanziare i nuovi mezzi (anche elettrici, oltre che ad idrogeno) e relative infrastrutture.

I mezzi acquistati con questi fondi saranno dedicati in particolare "all'area extra-urbana e quindi alla dimensione metropolitana della città di Bologna", aggiunge il sindaco. Che, celebrando i dieci anni di Tper, sottolinea come l'azienda sarà "protagonista nella sfida di Bologna dei prossimi anni, cioè quella di essere una città a neutralità carbonica entro il 2030: significa fare in modo che tutti i mezzi di Tper entro il 2030 siano senza combustibili fossili".

Gli eventi per i 10 anni Tper

Previsto, con la bella stagione, uno speciale Open-day: una giornata a porte aperte che consentirà di incontrare il personale con le loro famiglie e i cittadini che lo vorranno anche per scoprire il mondo di Tper in quello che vuole essere un interessante “dietro le quinte” di un servizio complesso ed essenziale che impegna tante persone ininterrottamente per 365 giorni all’anno.

Sono programmati incontri, momenti di approfondimento, ma anche attimi di svago e di cultura, come ad esempio alcuni già allo studio con la Cineteca di Bologna, con cui intercorre una consolidata collaborazione, nell'ambito della rassegna estiva del Cinema in Piazza.

Per questo compleanno che caratterizzerà l’intero 2022, Tper riserverà inoltre un'attenzione speciale agli utenti dei propri servizi, con un concorso a premi in ottica di fidelizzazione, che sarà illustrato nei prossimi mesi, dedicato in particolare agli abbonati che lungo questo decennio hanno scelto di muoversi con il trasporto pubblico contribuendo, alla riduzione dell'inquinamento e a una migliore vivibilità complessiva per i nostri territori.

Particolari iniziative saranno inserite anche nell’ambito del progetto didattico “L’autobus da comunità a community”, al suo ottavo anno di effettuazione in collaborazione con il Centro Antartide: un percorso rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori che lavora sugli aspetti di comunità della vita sul bus e sull’importanza sociale del trasporto pubblico.

L’azienda ha presentato il logo del decennale: associato al marchio di Tper, un grande “10” stilizzato rappresenta la ruota, simbolo per eccellenza della mobilità; tra le diverse declinazioni del logo, spazio al colore verde per ribadire l'impegno ambientale del Gruppo Tper, all'azzurro che ricorda la sfida elettrica - tra l’altro anche con il car sharing Corrente - e quella dell'idrogeno che impegnerà l'azienda in un futuro che è sempre più prossimo. Spazio anche ai colori del Global Compact, iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa delle Nazioni Unite i cui obiettivi sono condivisi e centrali da anni nell'impegno sociale ed ecologico dell'azienda. Il logo “10 anni Tper” accompagnerà tutte le iniziative del decennale lungo tutto il 2022.