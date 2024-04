Tper gestirà il trasporto pubblico, compreso il tram, e il piano sosta fino al 2028

Tper gestirà il trasporto pubblico locale – tram incluso - a Bologna e nella Città metropolitana fino al 2028. E lo stesso farà con il Piano sosta. L’annuncio è arrivato dal sindaco Matteo Lepore, dopo che la giunta ha dato il via libera alla misura. Quello di Tper sarà il bacinio più importante dell'Emilia-Romagna e trai più importanti d'Italia.

Il primo cittadino bolognese ha spiegato come “Tper avrà la possibilità di gestire tutti gli autobus e anche il tram dal 2026", quando questti mezzi pubblici inizieranno a circolare sia sulla linea rossa sia su quella verde. In tutto, sono 155milioni i passeggeri che viaggiano sui mezzi pubblici ogni anno. Per fare funzionare il servizio al meglio “servirà un piano industriale importante – prosegue Lepore - . L’indirizzo che, da azionista, come Comune di Bologna diamo a Tper e all’agenzia Srm è di essere all’altezza e rimboccarsi le maniche perché l’opportunità che diamo è importante”.

In particolare, l’attuale convenzione con Tper è stata stipulata nel 2010 e la proproga prevede a febbraio 2026 investimenti per 150,8 milioni di euro sui mezzi e per 53,4 milioni sulle infrastrutture, a febbraio 2028 per 64,9 milioni sui mezzi e per 47,1 milioni sulle infrastrutture. Il totale degli investimenti nel periodo di proroga, con fonti esterne di circa l'80% circa, ammonta quindi a 316,2 milioni di euro.

Tper e Srm dovranno “prepararsi a gestire il bacino regionale più importante, perché la metà del traffico gravita su Bologna, e sicuramente uno tra i più importanti e innovativi a livello nazionale”, precisa Lepore.

La sfida è ora

“La sfida è ora, perché i bolognesi già da giugno potranno avere anche un nuovo servizio di treni metropolitani, con 62 nuovi treni, 4 all’ora – aggiunge - . Quando avremo il tram già dal 2026 si potrà salire con un solo biglietto sull’autobus, sul treno e sul tram. Ci saranno anche tante agevolazioni per lavoratori e studenti e già adesso con l’abbonamento Tper si potrà viaggiare sui treni gratuitamente”.

“Davvero quando finiranno i cantieri a Bologna si potrà girare con il trasporto pubblico in maniera veloce e con servizi anche tecnologicamente avanzati”. Dal 2028, poi, tutto questo bacino verrà riassegnato tramite gara ad un gestore che dovrà impegnarsi a fare investimenti in maniera significativa.