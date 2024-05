Tra abiti riusati e volontariato: così si riaccende l'ex centrale elettrica nei Giardini Margherita | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo un cantiere durato dieci anni è prevista entro settembre la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’ex centrale elettrica all’interno dei Giardini Margherita, che ospiterà il nuovo centro creativo e culturale di Re-Use With Love, l’organizzazione di volontariato che promuove la cultura del riuso, raccolte fondi e progetti di inclusività e sostegno sociale.

La boutique solidale con abiti, giocattoli e oggetti di seconda mano, progetti solidali ed eventi: saranno queste le iniziative che verranno ospitate nella struttura. Il progetto di recupero, avviato lo scorso ottobre e firmato dagli studi di Mario Cucinella e Emanuele Dionigi, è stato sostenuto anche grazie a un crowdfunding che è ancora in corso ma ha raccolto 410mila euro e diversi sostenitori tra il Comune e i privati. L’intervento ha riqualificato l’immobile restaurando e conservando la struttura originale, con lo scopo di rendere l’ex centrale elettrica un nuovo punto di socialità dentro il parco, collegato con un nuovo percorso pedonale. Con le ampie vetrate grande attenzione è stata posta alle strategie ambientali.

La vecchia cabina Enel era in disuso da tempo: immobile storico di circa 350 metri quadrati, conserva ancora all'interno le vecchie turbine e non era mai stato aperto al pubblico. L'Associazione Reuse With Love lo ha ottenuto in concessione ventennale dopo aver vinto il bando pubblico. Per raccogliere le ultime risorse necessarie, nel Giardino del Baraccano dal 10 al 12 maggio torna il mercatino vintage di primavera di Re-Use With Love che quest’anno farà parte del Festival 2024 dedicato al riuso e alla solidarietà.

“Dieci anni fa si era resa evidente la necessità di uno spazio diverso per crescere – racconta Veronica Veronesi, presidente dell’associazione – La sede di via Savenella all’interno del quale tuttora sono attivi la nostra boutique solidale, il centro di smistamento e molte delle nostre attività iniziava a porci dei limiti creativi e operativi. Una volta terminati i lavori, l’ex centrale sarà uno spazio per attivare collaborazioni con tutti color che, come noi, sostengono un’idea di città partecipata, conviviale e solidale”.

Soddisfazione anche da parte di Ascom: “Un lavoro importantissimo fatto da un’associazione che aiuta il terzo settore di Bologna e di tutta Italia – ha detto il direttore generale Giancarlo Tonelli –. Il recupero di questa ex centrale dell’Enel, che da tanto tempo aveva bisogno di questo progetto, è un passo importante e sarà gradito alle famiglie che troveranno un nuovo punto di ritrovo dentro i Giardini Margherita”.