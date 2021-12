Tracciamento in difficoltà, la Regione: "Pronti ad assumere personale, in attesa del governo"

Dai primi di gennaio sarà rafforzata la rete dei sanitari che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Civid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna in una nota. Il provvedimento risponde alle richieste del mondo della scuola, fatte proprie dalle Ausl, che sul fronte appunto del tracciamento sta conoscendo diversi disagi.

L’assessorato regionale alle Politiche per la Salute sta lavorando in tal senso -scrive Viale Aldo MOro- in attesa che si definisca "da parte della struttura del Commissario straordinario guidata dal generale Figliuolo, quale potrà essere l’apporto di personale militare che potrà essere impiegato sul tracciamento, anche in Emilia-Romagna".

L’assunzione di personale, spiega l’assessorato, avverrà in deroga al blocco delle assunzioni deciso nell’ambito del confronto in corso fra tutte le Regioni e il Governo, al quale è stato chiesto di garantire a pieno la copertura dei costi di gestione della pandemia, in quanto attività direttamente collegata alla lotta al Covid-19, quindi non rientrante nel blocco. Allo stesso modo del personale impegnato nella campagna vaccinale, che la Regione sta ulteriormente rafforzando con terze dosi e fascia 5-11 anni.