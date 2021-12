Tracciamento in tilt, la Regione chiede aiuto a Figliuolo: "Dateci 120 militari"

Tracciamento e vaccini, la Regione chiede aiuto all'esercito. In una nota, l'assessorato regionale alle Politiche per la salute ha inoltrato una richiesta alla Struttura commissariale per l'Emergenza per ottenere la disponibilità di 120 unità di personale militare in ausilio, per tracciamento e vaccinazioni. Per ora, la disponibilità confermata dalla struttura guidata dal Commissario Figliuolo è per due unità destinate alla ASL Romagna, tre a Imola e tre a Bologna.

La Regione ribadisce, comunque, che dai primi di gennaio sarà rafforzata, per quanto necessario, la rete dei sanitari che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi.

La necessità di potenziare con più personale il settore dei tracciamenti è un tema sul banco da qualche settimana, e cioè da quando l'impennata di contagi si è aggiunta all'aumento delle vaccinazioni. In particolare, a soffrire sono le scuole, con le classi messe in quarantena e i tamponi che faticano a essere processati, con il risultato di aprire alla didattica a distanza periodi di tempo più o meno lunghi.

Fdi insiste: "Fare tamponi in farmacia"

Sul punto uno strascico di polemica politica. Con il "caos normativo a livello nazionale e regionale", punta il dito Fdi con i suoi capigruppo Lisei, Sassone e il responsabile regionale sanità del partito Brinati "il risultato è che ci sono intere classi in Dad senza presa in carico da parte dell'Ausl". Di più "il dipartimento di sanità pubblica di Bologna" per i maggiorenti dell'opposizione è "sotto organico" tanto che non è sempre in grado "di riuscire ad effettuare il contact tracing ed emettere l'inizio e fine quarantena ed isolamento in tempo reale".

Per questo -qui la proposta- occorre "ripristinare la possibilità di effettuare tamponi periodici gratuiti nelle farmacie a favore di tutti gli studenti e il personale scolastico". In questo senso, commentano Sassone e Lisei, "l'annuncio di ieri dell'Ausl ci sta dando ragione. Prevedere nelle farmacie slot dedicati ai tamponi per gli studenti va gradualmente nella direzione indicata nell'Ordine del giorno di Fratelli d'Italia, proposta che ci auguriamo sarà ampiamente condivisa dal Consiglio comunale".