Traffico, il 21 ottobre riapre il ponte di via Libia: era chiuso dal 28 giugno

Dopo circa quattro mesi, nel pomeriggio di domani, 21 ottobre, riapre al traffico sul ponte di via Libia. Come rende noto il Comune "in linea con i tempi annunciati a inizio lavori, che avrebbero dovuto concludersi il 22 ottobre".

La chiusura si era resa necessaria per consentire i lavori di riqualificazione e miglioramento sismico programmati dal Comune.

"L'intervento ha riguardato l’impermeabilizzazione di tutta la pavimentazione stradale, la realizzazione del sistema di raccolta delle acque, la sostituzione dei giunti e la riparazione del calcestruzzo della struttura di sostegno del ponte sopra le linee ferroviarie. L’investimento per questo intervento di manutenzione straordinaria è stato di 1,2 milioni di euro", fa sapere Palazzo D'Accursio.