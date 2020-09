Incendio in galleria in A1: camion a fuoco e tratto chiuso, intervengono pompieri 'in trasferta'

Il camion brucia in galleria, ma proprio in quel momento passavano dei vigili del fuoco in trasferta. Traffico e code chilometriche in A1 Direttissima, all'altezza di Firenzuola in direzione Firenze, dove un mezzo pesante è andato a fuoco in un tratto di galleria.

Quasi nello stesso momento però un gruppo di pompieri proveniente da diversi comandi del nord stava transitando con destinazione Roma per una importante prova di un concorso interno da pilota di elicottero. Subito scesi dai mezzi, i vigili del fuoco hanno preso le dotazioni antincendio interne alla galleria per contenere le fiamme. Le squadre in arrivo da Bologna e Firenze hanno poi fatto il resto, domando le fiamme che hanno avvolto e ridotto in cenere 'solo' la motrice.

Alla fine nessuno è rimasto ferito e il rogo spento, ma nel frattempo si sono accumulati diversi chilometri di coda in direzione Sud, dopo che l'A1 è rimasta chiusa per un'ora abbondante. Il traffico ha ripreso lentamente a fluire ma ci sarà bisogno di altro lavoro per mettere in sicurezza il tutto. Sul posto presenti anche la polizia stradale e i tecnici Aspi.