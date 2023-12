Camion perde liquami in autostrada, 8 km di coda

Poco dopo le ore 9:15 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra il bivio A14/A1 e il bivio A14/A13 verso Ancona si registrano 8 km di coda, all'altezza del km 11.3, a causa di un mezzo pesante che ha disperso liquami sulla carreggiata.

Come rende noto Autostrade, sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento, all'interno del tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda verso la Ancona. Inoltre, si registrano ripercussioni sul raccordo di Casalecchio a partire da Bologna Casalecchio verso la A14.

Agli utenti in viaggio in A1 e diretti verso Ancora si consiglia di uscire a Valsamoggia per entrare in A14 a Bologna Fiera dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

notizia in aggionamento