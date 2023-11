Blocco della tangenziale, gli attivisti: "Non servono le leggi della Lega, non ci fermeremo" | VIDEO

Gli attivisti, che chiedono al Governo un fondo permanente per far fronte ai danni causati dalle calamità, si oppone al Passante di Mezzo

Mattinata di disagi al traffico sulla Tangenziale per il blocco messo in atto dagli attivisti di Ultima Generazione tra lo svincolo 8 Via Michelino e il 7bis SS 64 Ferrara.

"Oggi siamo qui a fare un altro blocco stradale a una stazione non violenta come molte nelle ultime settimane - dice una attivista - questo perché il collasso non si sta fermando e quindi nemmeno noi ci fermeremo. Non servono le leggi speciali della Lega - che ha l'intenzione di inasprire le pene - non serve il carcere perché noi non ci fermeremo".

Siamo di fronte a un collasso e il Governo e la politica si devono prendere le loro responsabilità".

Con il Passante di mezzo "aumenta il traffico, è una follia - dice un'altra manifestante che si è incollata la mano sull'asfalto con il cemento - a pochissimi metri abitano persone, io voglio respirare".

Ultima Generazione, che il 30 ottobre aveva bloccato il traffico sui viali, questa mattina intorno alle 8.30 ha fermato il passaggio dei veicoli. Due di loro, fa sapere la questura, hanno fissato le mani all'asfalto con del cemento a presa rapida. 8 sono stati accompagnati negli uffici di Piazza Roosvelt e 2 sono stati portati all'ospedale Maggiore in codice 1, dopo aver bloccato le loro mani con il cemento, rimosse con l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.

La carreggiata è stata liberata alle 10.30 circa.

A metà ottobre, i giovani del gruppo ambientalista avevano bloccato il traffico di viale Lenin all’ora di punta di venerdì mattina, mentre a settembre la Digos aveva denunciato sei attivisti bloccando un blitz alla fontana del Nettuno.