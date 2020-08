Sabato di esodo per le vacanze: traffico in A1 e treni in ritardo

Giornata di esodo per le vacanze. Dalla mattinata di oggi sono diverse le segnalazioni per traffico e code sulle autostrade attorno a Bologna. Attualmente la situazione più critica si registra sulla A1 Bologna-Firenze in direzione suda, dove sono segnalate code a Casalecchio, Pian del Voglio, Barberino del Mugello e in prossimità di Firenze.

Mattinata difficile invece per chi si è spostato in treno: per un controllo alla linea Alta velocità il traffico è stato rallentato questa mattina sulla tratta tra Parma e Reggio Emilia, con ricadute sui convogli anche di 50 minuti. Qualche ora più tardi è stata la Roma-Firenze a registrare ritardo, a causa di un incendio.

Esodo estivo: le giornate da evitare

Autostrade ha pubblicato la tabella dei 'bollini' per l'estate 2020: previsioni più leggere rispetto agli anni precedenti, che probabilmente risentono dell'emergenza covid in corso, che segnano come veramente critico solo il secondo weekend di agosto.

Sempre con riguardo alle partenze, attenzione anche ai rientri: domenica 16 e sabato 22 saranno le date più a rischio traffico nella fase di contro esodo.

