Traffico ed esodo estivo, si parte con il bollino rosso

Bollino nero sabato 8 agosto, ma anche venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto saranno date dalle quali guardarsi bene prima di mettersi in viaggio per le località di villeggiatura.

Autostrade ha pubblicato infatti la tabella dei 'bollini' per l'estate 2020: previsioni più leggere rispetto agli anni precedenti, che probabilmente risentono dell'emergenza covid in corso, che segnano come veramente critico solo il secondo weekend di agosto.

Sempre con riguardo alle partenze, attenzione anche ai rientri: domenica 16 e sabato 22 saranno le date più a rischio traffico nella fase di contro esodo.