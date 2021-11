Traffico, Bologna-Cagliari al Dall'Ara: le modifiche alla circolazione e i divieti

Come di consueto, in prossimità dello stadio "Renato dall'Ara" sono stati adottate limitazioni alla circolazione per il match Bologna-Cagliari, in programma oggi, 1° novembre, alle 20.45.

I provvedimenti sono validi a partire da 2 ore prima dell’incontro fino all’inizio dello stesso, e da mezz’ora prima della sua conclusione fino a 2 ore dopo il termine.

Chi può accedere senza limiti di orario

Possono accedere senza limitazioni:

i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine

taxi/ncc

bus urbani

residenti muniti di contrassegno

veicoli a servizio di disabili muniti di contrassegno

moto e ciclomotori

veicoli accreditati

Per i disabili trasportati da terzi, è possibile accedere fino ad un’ora prima dell’inizio dell’incontro e non è consentita la sosta del veicolo.

Divieto di accesso

All'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie: