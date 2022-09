Cede la strada in via Saffi: bus deviati e tratto chiuso al traffico

Disagi in via Saffi chiusa a causa di un cedimento, verificatosi all'incrocio di via del Chiù. Intanto, un sopralluogo dei tecnici comunali e di Hera, ha dato il via ai lavori sulla rete idrica

Via Saffi è chiusa al traffico in entrambe le direzioni da Porta Saffi a via del Chiù e anche i bus sono deviati, nel tratto tra via Vittorio Veneto e viale Vicini.

Deviazione percorso bus

Linea 13

direzione Pavese: … via Saffi via Vittorio Veneto via Sabotino viale Vicini via San Felice… .

Fermate soppresse: Saffi (6004) e San Pio V (6002).

Fermate provvisorie: Vittorio Veneto (6203).

Direzione Normandia: … via San Felice viale Silvani via Zanardi via Casarini via Malvasia

via Saffi… .

Fermate soppresse: San Pio V (6001).

Fermate provvisorie: Porta San Felice (52).

Linea 19

direzione San Lazzaro … via Saffi via Vittorio Veneto via Sabotino viale Vicini via San Felice…

Fermate soppresse: Saffi (6004) e San Pio V (6002).

Fermate provvisorie: Vittorio Veneto (6203).

Direzione Casteldebole: … via San Felice viale Silvani via Zanardi via Casarini via Malvasia

via Saffi… .

Fermate soppresse: San Pio V (6001).

Fermate provvisorie: Porta San Felice (52).

Linea 35

direzione Rot.. Baroni: … via Saffi via Malvasia … .

Fermate soppresse: Saffi (6004) e San Pio V (5210).

Direzione Terracini: … regolare.

Linea 36

direzione Osp. Bellaria … via Pasubio via Vittorio Veneto via Sabotino viale Vicini via San

Felice… .

Fermate soppresse: Vittorio Veneto (6202), Saffi (6004) e San Pio V (6002).

Direzione Naldi: … via San Felice viale Silvani via Zanardi via Casarini via Malvasia via

Vittorio Veneto … .

Fermate soppresse: San Pio V (6001).

Fermate provvisorie: Porta San Felice (52).

Linea 38

direzione Fiera District: … via Saffi via Vittorio Veneto via Sabotino viale Vicini via San Felice…

Fermate soppresse: Saffi (6004) e San Pio V (6002).

Fermate provvisorie: Vittorio Veneto (6203).

Direzione Ospedale Maggiore: regolare.