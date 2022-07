Traffico, divieti e modifiche alla viabilità: il calendario dei lavori in città dal 18 luglio

Cantieri stradali in città, in programma da lunedì 18 luglio, tra lavori e manutenzione. Per consultarli online, il Comune di Bologna ha anche predisposto una mappa.

Lavori in attivazione

Via Castiglione dal giorno 18, da via dei Sabbioni a Piazza di Porta Castiglione, istituzione di un senso unico per lavori di sostituzione impianti all'interno della cabina primaria "Giardini Margherita" da parte di E-Distribuzione spa. Prevista inoltre la chiusura, in prossimità del civico 138, il giorno 23 luglio dalle ore 6 alle ore 18 con entrata ed uscita dei veicoli dal lato di Piazza di Porta Castiglione e dal lato di Via dei Sabbioni. Termine previsto: 29 luglio

Viale Pietramellara dal 18 luglio, all'incrocio con via Leonotto Cipriani, avrà un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno metà della carreggiata per il transito veicolare a causa di lavori Hera per la realizzazione di un nuovo allaccio in fognatura a servizio della Caserma di PS "Smiraglia". Prevista la chiusura del varco nello spartitraffico centrale all'incrocio con via Cipriani e deviazione del percorso ciclabile "tangenziale delle biciclette" in corrispondenza degli attraversamenti semaforizzati. Termine previsto 29 luglio

Via Murri dal 18 luglio, chiusura del tratto segue numerazione dei civici 158 - 154/3 con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati da Via Murri e da Via Romagnoli per lavori di riqualificazione dell'area compresa tra il mercato rionale Chiesa Nuova e le Scuole Tambroni. Previsto inoltre lo spostamento temporaneo del mercato in via Romagnoli. Termine previsto 30 settembre

Rotonda Coriolano Monti dal giorno 19, sarà chiusa all'incrocio con via Andrea da Formigine dalle ore 7 alle ore 18 per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Prevista inoltre la chiusura della corsia in ingresso sulla rotatoria per i veicoli che provengono da Via Ferrarese lato sud con conseguente sospensione della corsia riservata di via Ferrarese nel tratto dall'incrocio con la rotonda fino a Via Otello Bonvicini. Termine previsto: 21 luglio

Viale Sabena dal 18 luglio, modifiche della viabilità per lavori Enel di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del tunnel Ravone. L'intervento verrà eseguito in due fasi distinte occupando una galleria per volta, con chiusura della galleria interessata dai lavori ed istituzione del doppio senso di marcia nella galleria opposta nella fascia oraria 9,30 - 16,30. Termine previsto 29 luglio

Via Beroaldo dal 18 luglio, nel tratto tra via Duse e via Mondo, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Istituzione di senso unico tra via Duse e via Andreini in direzione Andreini e tra via Mondo e via Andreini in direzione Andreini. Termine previsto: 22 luglio

Via Iodiche Naldi i giorni 19 e 20 luglio, tra via Nullo e via Zucconi, rifacimento della pavimentazione stradale

Via Filippini i giorni 21 e 22 luglio, da via Toscana al ponte ferroviario, rifacimento della pavimentazione stradale.

Via Zanardi il 22 luglio, da via Conti al civico 522, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale

Via Andreini il giorno 22, avrà dei restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale dell'attraversamento pedonale all'incrocio con via S.Donato

Lavori in corso