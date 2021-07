Traffico, lavori in città dal 12 luglio: la mappa dei cantieri, divieti e modifiche alla circolazione

Al via anche la realizzazione della nuova corsia ciclabile a doppio senso su via Guerrazzi e piazza Aldrovandi

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 12 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. (Qui la mappa)

Lavori in corso

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, ha restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 31 dicembre.

Via De' Buttieri divieto di transito veicolare e pedonale all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, per lavori edili sul coperto del fabbricato. Termine previsto: 30 luglio

Via Andrea Costa nel tratto tra via Brizio e viale Carlo Pepoli, ha un restringimento di carreggiata fino ad agosto con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 19 settembre.

Via Umberto Terracini, dall'incrocio con la rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia all'incrocio con la Rotonda Tommasina Guidi, restringimento di carreggiata con mantenimento di una corsia di marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di allargamento della carreggiata e realizzazione dello spartitraffico a centro strada. Termine previsto: 16 luglio.

Via Persicetana in prossimità del sovrappassante il raccordo autostradale ramo verde, ha un restringimento della semicarreggiata stradale in direzione periferia (lato Ancona) da due a una corsia di marcia, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di sostituzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 30 settembre.

Via Persicetana presso il sovrappasso autostrada A14 ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia (in entrambe le direzioni) per lavori della società Autostrade per l'Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza del cavalcavia. Termine previsto: 27 ottobre.

Via Marescalchi, tra piazza Galileo e via de' Fusari, è chiusa il 13 e 14 luglio nelle fasce orarie 10.30-11 e 15.30-16, per carico e scarico materiale del cantiere, e sempre chiusa ai veicoli di altezza superiore a 2,20 metri dal 15 luglio al 30 ottobre.

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili, fino al 31 dicembre.

Via del Triumvirato, dalla rotonda Aristide Faccioli (tangenziale) alla rotonda Patrizia Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e rifacimento rete raccolta acque. Termine previsto: 31 ottobre.

Via del Triumvirato tra il civico 12 e l'incrocio con via Emilia Ponente è interessata da lavori di scavo Heratec per sostituzione della rete di acqua e gas, con restringimento della carreggiata e mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia. Termine previsto: 20 agosto.

Via San Mamolo proseguono i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, dal'incrocio con Piazza San Mamolo a via SS Annunziata, è previsto un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia, fino al 12 luglio. Il termine previsto per completare l'intero progetto, da Piazza San Mamolo a via dei Colli, è il 14 settembre.

Via Benazza in prossimità del cavalcavia sopra l'autostrada A14, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con senso unico alternato regolato da semaforo di cantiere, per lavori della società Autostrade per l'Italia spa di riqualifica delle barriere di sicurezza. Termine previsto: 19 settembre

Via Bentini ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori sulla rete ciclabile. Termine previsto: 31 luglio.

Via Don Minzoni all'incrocio con viale Pietramellara, ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per interventi di miglioramento della sicurezza stradale e riqualificazione della segnaletica. Termine previsto: 15 luglio.

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie, su entrambe le direzioni di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 20 dicembre.

Via Stalingrado ha un restringimento da tre a due corsie della semicarreggiata in direzione centro tra via Bencivenni e via della Manifattura, per i lavori del Tecnopolo. Termine previsto: 30 settembre.

Via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo fino al 31 dicembre.

Via delle Moline è chiusa al transito veicolare per lavori di riqualificazione spazi e arredi urbani, rifacimento dell'intera sede stradale e relative reti di raccolta acque e della pubblica illuminazione. L'entrata e l'uscita dei veicoli è consentita dal lato di via Alessandrini e dal lato di via Capo di Lucca compatibilmente con le esigenze del cantiere. Termine previsto: 14 settembre.

Via Arcoveggio in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 20 settembre.

Via Libia il ponte ferroviario è chiuso al transito veicolare per lavori di riqualificazione, impermeabilizzazione e completamento del sistema di raccolta acque. Deviazioni dei veicoli sui percorsi alternativi verso il ponte di via San Donato o il sottopasso di via Henghel Gualdi. Sempre garantito il transito pedonale per tutta la durata dei lavori. Termine previsto: 22 ottobre. Leggi la notizia

Via Capramozza dal 5 luglio, è chiusa nel tratto tra via Palestro e via Altaseta, per lavori edili sul fabbricato di via Palestro 27. Termine previsto: 5 agosto

Via Azzurra ha restringimenti di carreggiata all'incrocio con via Venturoli e largo Molina fino al 19 luglio, per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.

Via dei Giardini dal 5 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra via dell'Arcoveggio e via Fiammelli per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio.

via Guelfa dal 6 luglio avrà restringimenti di carreggiata tra viale Lenin e via del Barroccio per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: 16 luglio.

Lavori in fase di attivazione

dai lavori di realizzazione di una nuova corsia ciclabile in direzione da via Santo Stefano a Strada Maggiore-Piazza Aldrovandi, che consentirà di completare il percorso ciclabile detto "la Cerchia del Mille", che da via Guerrazzi arriva fino a via della Grada e si collega alla tangenziale delle bici. I lavori prevedono l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e sono in linea con le strategie previste negli strumenti di pianificazione della mobilità (Pums, Pgtu, Biciplan, Bicipolitana metropolitana e Piano della mobilità ciclabile emergenziale), e con quanto previsto dalle recenti modifiche introdotte a livello nazionale nel Codice della strada. La nuova corsia ciclabile su via Guerrazzi sarà realizzata sul lato est della carreggiata, mantenendo la sosta veicolare a lato del porticato. Saranno garantiti tre stalli di carico e scarico, la sosta auto rimarrà invariata, mentre per la sosta moto è previsto un bilancio positivo di circa 2 unità. La nuova corsia ciclabile sul tratto di piazza Aldrovandi che va da Strada Maggiore all’area pedonale telecontrollata è anch’essa prevista sul lato est, in continuità con quella di via Guerrazzi, e non ha alcun impatto sulla sosta veicolare presente. Termine previsto: 23 luglio.

Via Toscana, tra via Pavese e via Fenoglio, sarà a senso unico alternato regolato da movieri o semaforo il 10 e 11 luglio, per lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in prossimità del civico 219.

Via Battindarno, all'altezza del civico 139, dal 12 al 16 luglio avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia di marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico di cantiere per lavori Heratech di nuovo allaccio fognario.

Via Aristotele Fioravanti, nel tratto da via TIbaldi a via Albani, dal 12 al 16 luglio avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia di marcia nella fascia oraria 9.30 - 16.30, per lavori Heratech a un nuovo allaccio dell'acqua.

Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena dal 14 luglio è previsto il restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte sul torrente Savena. Termine previsto: 15 settembre.

Via Massarenti avrà restringimenti di carreggiata vicino agli incroci con via Giambologna e con via Cellini, dal 12 al 18 luglio, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9 - 16.30 per lavori di riqualificazione stradale.

Piazzale Bacchelli avrà un restringimento della carreggiata stradale e divieti di sosta dal 14 al 17 luglio per lavori di scavo di E-Distribuzione spa per il potenziamento della fornitura elettrica all'Istituto Ortopedico Rizzoli. I lavori proseguiranno poi su via Putti dal 19 luglio con la chiusura della strada.

Via Francesco Barbieri sarà chiusa all'incrocio con via di Corticella per lavori di riqualificazione stradale nel tratto dall'incrocio con via di Corticella all'incrocio con via Andrea da Faenza dal 12 al 31 luglio. I lavori riguardano la messa in sicurezza dell'area davanti alle scuole primarie Acri, con la rimozione dei vecchi dossi rallentatori e la costruzione di un unico tratto stradale rialzato lungo il marciapiede davanti alla scuola.

Via Castiglione avrà restringimenti di carreggiata e divieto di transito per i bus, dal 10 luglio, per lavori di sistemazione puntuale della pavimentazione stradale in basoli di pietra nel tratto tra piazza della Mercanzia e via Clavature.

Via Matteotti, sul ponte di Galliera, avrà restringimenti di carreggiata dal 12 luglio, per la sistemazione puntuale dei cubetti della pavimentazione stradale in materiale lapideo. Termine previsto: 13 agosto.

Viale Felsina sarà interessata dal 12 luglio da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra la rotonda Charles De Gaulle e la rotonda di via Fossolo compresa. I lavori comportano la chiusura della rotonda con via del Fossolo il 12 e 13 luglio e il senso unico per l’intera durata dei lavori in direzione via Fossolo. Termine previsto: 23 luglio.

Via Don Luigi Sturzo sarà interessata dal 12 luglio da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto tra via Andrea Costa e via Fulvio Milani. Sarà sempre mantenuto il doppio senso di circolazione con istituzione nelle varie fasi delle lavorazioni di obblighi di svolta o chiusura nelle immissioni dalle laterali per evitare il cantiere. Termine previsto: 16 luglio.