Lavori in corso in città: modifiche al traffico e divieti da martedì 6 aprile

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da martedì 6 aprile. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

- Via Stalingrado, dall'incrocio con via Gnudi a viale Aldo Moro e all'incrocio con via del Lavoro, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 31 maggio.

- Via Leandro Alberti da viale Oriani verso via Masi è istituito un senso unico di circolazione per lavori di realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque. Termine previsto fine lavori: 30 aprile.

- Via De' Buttieri divieto di transito veicolare all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, dalle ore 7 di lunedì alle 18 di venerdì fino al 30 aprile, per lavori edili sul coperto del fabbricato.

- Via Torino ha un restringimento di carreggiata da via Parisio fino al civico 11, in direzione via Benedetto Marcello, con il mantenimento di una corsia per il senso di marcia in corrispondenza del cantiere per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto di fine lavori: 15 maggio.

- Via Andrea Costa è interessata da lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi (prima fase). Tra l'incrocio con via Bianchini e via Domenico Brizio è presente un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia. Termine previsto per fine lavori: 16 maggio

- Via Andrea Costa dall'incrocio con via della Certosa all'incrocio con la Rotonda Bernardini, interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, riqualificazione e realizzazione nuova segnaletica stradale. Termine previsto di fine lavori: 31 maggio

- Via San Donato avrà un restringimento della carreggiata stradale in prossimità delle rampe della tangenziale, con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per lavori della società Autostrade di riqualifica delle barriere di sicurezza del cavalcavia autostradale. Termine previsto: 30 giugno.

- Via Umberto Terracini dall'incrocio con la rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia all'incrocio con la Rotonda Tommasina Guidi, è previsto un restringimento di carreggiata, con mantenimento di una corsia di marcia e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di allargamento della carreggiata e realizzazione dello spartitraffico a centro strada. Termine previsto per fine lavori: 30 maggio.

- Via Indipendenza nel tratto tra l'incrocio con via Falegnami e l'incrocio con via Rizzoli, restringimenti di carreggiata ed eventuale senso unico alternato a vista, per lavori di sistemazione dei basoli e cubetti della pavimentazione stradale. I lavori sono terminati, ma si attende la presa dei veicolari, prima di riaprire al traffico veicolare il 7 aprile.

- Via Montefiorino restringimento di carreggiata con eventuale senso unico alternato regolato da movieri, tra via Valdossola e via Andrea Costa-Rotonda Bernardini, per lavori di rinnovo della rete idrica Hera. Previsto anche il restringimento sulla rotonda Fulvio Bernardini. Termine previsto per fine lavori: 30 aprile.

- Via Persicetana in prossimità del sovrappassante del raccordo autostradale ramo verde, è previsto un restringimento della semicarreggiata stradale direzione Bologna da due a una corsia di marcia per lavori della società Autostrade di sostituzione delle barriere di sicurezza. Termine previsto fine lavori: 25 giugno.

- Via Carracci tra l'ingresso del tratto segue numerazione al civico 69/5 e l'incrocio con il tratto segue numerazione 69/10 - 71/13, è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico di cantiere per lavori di estensione della rete fognaria Hera. Termine previsto: 30 aprile.

- Via Goito dal 22 marzo strada chiusa all'altezza del civico 14/E per lavori di ristrutturazione del fabbricato, entrata e uscita dei veicoli dal lato di via del Fico. Modifica dei sensi di marcia anche in via del Monte con istituzione di senso unico da via Carbonara a via delle Donzelle e via delle Donzelle che diventa a senso unico da via del Monte a via Goito. Termine previsto di fine lavori: 30 aprile.

- Via delle Moline prosegue l'intervento della prima fase di bonifica Hera delle reti acqua e gas, propedeutico ai lavori di riqualificazione della strada. Dal 7 aprile sono previsti i lavori della fase 2, con la chiusura del tratto tra via Alessandrini e via Capo di Lucca, che sarà a doppio senso alternato, con ingresso e uscita dal lato di via Irnerio. Leggi i dettagli

- Via Murri realizzazione di corsie ciclabili per tutta la lunghezza della via. Termine previsto fine lavori: 11 aprile.

- Piazza Malpighi ha un restringimento di carreggiata all'altezza del passaggio pedonale con direzione via Ugo Bassi, per lavori di sistemazione cordoli e lastre in granito. Fino al 14 aprile.

- Via della Zecca fino al 9 aprile è chiusa tra via Terribilia e via Ugo Bassi per lavori Hera di realizzazione nuovo allaccio fognario.

- Via del Triumvirato, in prossimità dei civici 25/a e 27/a, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia di marcia per il transito veicolare e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico di cantiere per lavori Hera di realizzazione di nuovo allaccio acqua. Termine previsto di fine lavori: 7 aprile.

Lavori in fase di attivazione

- Rotonda Battaglia di Casteldebole, tra viale Togliatti, viale Salvemini e via della Pietra, martedì 6 aprile partiranno i lavori per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali, in attuazione del Pssu. I lavori interesseranno per circa due mesi aree completamente esterne alle corsie di traffico veicolare, quindi avranno un impatto minimo sulla circolazione a parte alcuni interventi sulla segnaletica orizzontale. Leggi la notizia.

- Viale Gandhi tra l'incrocio con via Piave e quello con via Marzabotto in direzione periferia, restringimento di carreggiata da tre a due corsie di marcia per lavori di rifacimento dei marciapiedi. Temine previsto di fine lavori: 17 aprile.

- Via Marescalchi, tra piazza Galileo e via de' Fusari, sarà chiusa per il montaggio di un ponteggio il 9 aprile, mentre dal 12 aprile al 31 luglio sarà chiusa nelle fasce orarie 10.30-11 e 15.30-16, per carico e scarico materiale.

- Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo sarà a senso unico temporaneo in direzione via Antonio di Vincenzo, per lavori edili tra il 30 marzo e il 31 dicembre.

- Via San Savino avrà restringimenti di carreggiata all'incrocio con via di Corticella, per lavori di potenziamento della rete di raccolta acque delle acque meteoriche, dal 7 al 9 aprile.

- Via delle Fonti avrà restringimenti di carreggiata all'incrocio con via della Luna, per lavori di potenziamento della rete di raccolta acque delle acque meteoriche, dal 7 al 9 aprile.

- Via Garibaldi avrà restringimenti di carreggiata in vari tratti, il 6 e 7 aprile, per lavori di sigillatura con emulsione bituminosa su sede stradale in cubetti di porfido, vari tratti su tutta la via.

- Piazza Cavour sarà interessata da lavori di sigillatura con emulsione bituminosa su sede stradale in cubetti di porfido a partire da giovedì 8 aprile, con restringimenti di carreggiata.