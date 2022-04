Traffico, a Casalecchio al via i lavori al Ponte sul Reno: modifiche alla viabilità

Al via i lavori di demolizione e rifacimento del marciapiede lato a monte (con contestuale rifacimento delle reti di acquedotto, gasdotto, media tensione e illuminazione pubblica) e riqualificazione del marciapiede coperto.

Chiuso al traffico privato il ponte sul Reno, dalle ore 6 alle 21, ad esclusione del trasporto pubblico locale, veicoli di pronto intervento, di sicurezza pubblica e di pubblica assistenza, veicoli per la raccolta rifiuti, oltre a ciclomotori e motocicli di potenza inferiore a 150 cc (non possono utilizzare la viabilità alternativa sull'asse attrezzato) che potranno percorrerlo a senso unico alternato regolato da semaforo.

Dalle ore 21 alle ore 6, il transito sul ponte, sempre a senso unico alternato, sarà aperto a tutti.

I tempi previsti del cantiere sono di circa 6 mesi.

Viabilità alternativa

Da Bologna verso la zona Chiusa Canale e dalla rotonda Biagi verso Casalecchio Centro la viabilità non cambia.

Per tutte le altre destinazioni la viabilità consigliata è l'asse attrezzato (prendendolo dalla rotonda Biagi per chi proviene da Zola Predosa/Sasso Marconi o da via Caravaggio per chi proviene da Bologna).